Lucrările la noul stadion din Timișoara vor începe cu bani locali / Din 2027 ar urma să vină bani din bugetul național / ”Banii Guvernului nu sunt nici ai lui Bolojan, nici ai mei, sunt banii României”

Finanțarea noului stadion din Timișoara de către Guvern, începând cu anul 2027, nu este negociabilă, susține președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Liderul CJ Timiș dă asigurări că lucrările la stadion vor începe anul viitor, din fondurile administrației județene, urmând ca Guvernul să preia finanțările un an mai târziu.

“Vom începe în 2026 pe banii noștri, proiectarea și execuția până la finalul anului și anul următor, concomitent cu Guvernul care are obligația să investească în acest stadion – că banii Guvernului nu sunt nici ai lui Bolojan, nici ai mei, sunt banii României, contribuția noastră de aici, din Timiș, pentru că avem putere economică, suntem principalul motorul economic al României, în afara capitalei. Prin urmare, nu negocem chestiunea asta.

Are obligația Guvernul ca din 2027, am înțeles că avem PNRR și 2026 mai stăm un pic și punem noi banii, dar, anul viitor, tot banii noștri și banii Guvernului, să vină Guvernul să cofinanțeze”, spune Alfred Simonis.

Proiectul de construire a noului stadion este momentan blocat de contestația din instanță licitației, depusă de asocierea plasată pe locul doi, condusă de compania Concelex.

Următorul termen din proces este fixat în 19 noiembrie.