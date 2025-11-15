G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lucrările la noul stadion din Timișoara vor începe cu bani locali /…

Proiect stadion Timișoara FOTO CJ Timiș

Lucrările la noul stadion din Timișoara vor începe cu bani locali / Din 2027 ar urma să vină bani din bugetul național / ”Banii Guvernului nu sunt nici ai lui Bolojan, nici ai mei, sunt banii României”  

Orașul meu, Timișoara15 Noi 0 comentarii

Finanțarea noului stadion din Timișoara de către Guvern, începând cu anul 2027, nu este negociabilă, susține președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.
Liderul CJ Timiș dă asigurări că lucrările la stadion vor începe anul viitor, din fondurile administrației județene, urmând ca Guvernul să preia finanțările un an mai târziu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

“Vom începe în 2026 pe banii noștri, proiectarea și execuția până la finalul anului și anul următor, concomitent cu Guvernul care are obligația să investească în acest stadion – că banii Guvernului nu sunt nici ai lui Bolojan, nici ai mei, sunt banii României, contribuția noastră de aici, din Timiș, pentru că avem putere economică, suntem principalul motorul economic al României, în afara capitalei. Prin urmare, nu negocem chestiunea asta.

Are obligația Guvernul ca din 2027, am înțeles că avem PNRR și 2026 mai stăm un pic și punem noi banii, dar, anul viitor, tot banii noștri și banii Guvernului, să vină Guvernul să cofinanțeze”, spune Alfred Simonis.
Proiectul de construire a noului stadion este momentan blocat de contestația din instanță licitației, depusă de asocierea plasată pe locul doi, condusă de compania Concelex.

Următorul termen din proces este fixat în 19 noiembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Simonis anunță că a fost desemnat câștigătorul pentru construcția stadionului „Dan Păltinşanu” din Timișoara, dar că numele firmei va fi făcut public doar după ce expiră perioada de contestații

Articole, Timișoara23 Apr 2025
0 comentarii

Guvernul a emis hotărârea de demolare a stadionului „Dan Păltinișanu” din Timișoara. Arena construită prin „muncă patriotică” la începutul anilor ’60 va dispărea în scurt timp – GALERIE FOTO

Sportz, Timișoara14 Aug 2024
0 comentarii
Sursa foto: Opinia Timișoarei

VIDEO Cum va arăta noul stadion al Timișoarei / Viceprimar: Suntem în grafic cu desfășurarea etapei de proiectare a stadionului „Lego”

Orașul meu, Timișoara22 Aug 2023
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.