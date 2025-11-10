G4Media.ro
Lucrări la drumul care ajunge la telegondola din Straja, pentru un acces…

statiunea Straja, judetul Hunedoara
Lucrări la drumul care ajunge la telegondola din Straja, pentru un acces mai ușor pentru schiori / O parte din lucrările din Lupeni s-au oprit după ce a decedat patronul firmei care a câștigat licitația primăriei

Accesul turiștilor spre telegondola din Straja va fi mult mai ușor în această iarnă, promit autoritățile din Lupeni. Angajații municipalității au început lucrările de reabilitare pe Calea Brăii, care, în prezent este aproape impracticabilă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.
Primarul Lucian Resmeriță speră ca, la finalul săptămânii viitoare, pe stradă să fie turnat asfaltul. Apoi, Calea Brării va fi pregătită pentru turiști până la debutul sezonului de iarnă.

Edilul a precizat că după finalizarea lucrărilor pe artera menționată se va interveni și pe strada Tineretului.
Primăria Lupeni intenționa să modernizeze, în acest an, opt străzi din municipiu, dar șantierele au fost abandonate, după ce patronul firmei care a câștigat contractul a decedat. A fost nevoie de rezilierea contractului și de reluarea licitației.

Valoarea investiției depășește 15,6 milioane de lei.

