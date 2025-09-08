Lucrări de Grigorescu, Luchian, Tonitza şi Aman, într-un show imersiv prezentat la Galați / Un concept inovator care aduce împreună arta şi tehnologia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lucrări celebre semnate de Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza şi Theodor Aman vor putea fi admirate la Galaţi, începând cu 12 septembrie, în cadrul spectacolului multimedia „Cei mai faimoşi pictori clasici români: O călătorie imersivă în arta românească”, prezentat de MINA, primul muzeu imersiv din România, un concept inovator care aduce împreună arta şi tehnologia.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

MINA (Museum of Immersive New Art) este un concept de muzeu imersiv care combină arta și tehnologia pentru a crea experiențe senzoriale unice prin proiecții de mari dimensiuni și sunete. Este un spațiu dedicat

noilor forme de artă, oferind publicului, de la copii la adulți, explorări interactive și educative ale unor opere clasice sau contemporane, ale naturii sau universului, cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație.

„Din 12 septembrie, MINA Pop-Up Galaţi lansează un nou spectacol multimedia care aduce în prim-plan pictura românească clasică într-un format accesibil tuturor vârstelor. Opere de artă româneşti celebre precum ‘Carul cu Boi’, ‘Albăstrele’, ‘Unirea Principatelor’ sau ‘Cap de copil’ vor putea fi admirate în show-ul ‘Cei mai faimoşi pictori clasici români: O călătorie imersivă în arta românească’. Peste 60 de lucrări şi schiţe semnate de Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian şi Nicolae Tonitza, vor fi animate şi proiectate doar la MINA Pop-up Galaţi”, transmit organizatorii.

Spectacolul cu proiecţii 360° este realizat în colaborare cu şapte muzee din ţară, inclusiv Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, iar selecţia este realizată de curator Ana Maria Măciucă-Pufu, muzeograf la Muzeul Municipiului Bucureşti – Pinacoteca şi „promovează patrimoniul cultural românesc prin aplicarea noilor medii pentru păstrarea şi transmiterea moştenirii culturale naţionale”.

Producţia artistică şi tehnică este realizată de propriul studio al MINA Museum, MINA Studios, iar muzica originală şi efectele sonore sunt realizate de George Popa.

Spectacolul oferă o abordare inovatoare a artei celor patru pictori faimoşi, aducând la viaţă elemente din lucrările lor prin animaţie, realizată cu cele mai noi tehnologii, printre care şi inteligenţa artificială.

„Adresat unui public larg – de la tineri şi părinţi, la copii, rezidenţi şi turişti – spectacolul are scopul de a stimula interesul pentru arta vizuală românească. Publicul va putea urmări spectacolul Pictori români în cadrul aceluiaşi interval de proiecţii care cuprinde şi Van Gogh – The Immersive Show, oferind o experienţă complementară între arta românească şi cea universală”, precizează organizatorii.

Programul de vizitare este de luni până vineri între orele 12:00 şi 21:00, iar sâmbătă şi duminică între 10:00 şi 21:00. Accesul se face cu cel puţin o oră înainte de închidere. Spectacolul va fi deschis publicului până pe data de 2 noiembrie 2025,

„Preţul unui bilet este de 53 lei pentru adulţi şi 43 lei pentru copii. Se acordă o reducere de 20% la achiziţionarea biletelor cu cardul George.BCR, atât online, cât şi la faţa locului. Programul complet şi bilete: www.minamuseum.com/minapopup MINA Pop-Up oferă o oportunitate unică pentru elevi de a învăţa într-un mod diferit, interactiv şi memorabil. Grupurile şcolare formate din minimum 20 de copii pot beneficia de oferte personalizate şi programări dedicate”, potrivit organizatorilor.

Proiectul este cofinanţat de Primăria Municipiului Galaţi şi găzduit de Shopping City Galaţi, într-un cort de 450 de metri pătraţi instalat în parcarea centrului comerciali Shopping City Galaţi.