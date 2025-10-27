Lotul Național de Para Escaladă a adus 12 medalii României în 2025

România încheie sezonul 2025 cu rezultate extraordinare la Cupa Mondială de Para Climbing de la Laval, Franța, desfășurată în perioada 24–26 octombrie, confirmând încă o dată valoarea și determinarea sportivilor care reprezintă țara la cel mai înalt nivel.

Sportivii paralimpici au obținut rezultate impresionante:

1 medalie de aur – Cosmin Candoi – categoria B3

1 medalie de argint – Răzvan Nedu – categoria B2

1 medalie de bronz – Daniel Andrei – categoria B3

Locul 5 – Adriana Tofan – categoria B1

Locul 6 – Ștefan Dogaru – categoria RP3

Locul 13 – Andrei Petraru – categoria RP1

Locul 16 – Marius Sandu – categoria AL2

Staff-ul tehnic care a însoțit sportivii a fost alcătuit din:

Claudiu Miu, antrenor coordonator

Andrei Băț, instructor și navigator

Constantin Voicescu, kinetoterapeut și navigator

Performanțele de la Laval încheie un sezon competițional excepțional, în care România a scris istorie în Para Climbingul mondial. Luna trecută România a atins un record: a urcat în top 5 națiuni la Para Climbing la Campionatul Mondial de la Seul.

Echipa noastră a demonstrat, prin fiecare competiție, că pasiunea, perseverența și munca în echipă pot transforma limitele în oportunități de a inspira o întreagă lume.

Sezonul 2025 a fost unul istoric pentru Lotul Național de Paraclimbing al României:

Cupa Mondială – Salt Lake City (SUA): 1 medalie de aur (Cosmin Candoi), 2 de argint (Răzvan Nedu, Daniel Andrei)

Cupa Mondială – Innsbruck (Austria): 1 medalie de aur (Cosmin Candoi), 1 argint (Răzvan Nedu), 1 bronz (Daniel Andrei)

Campionatul Mondial – Seul (Coreea de Sud): 2 medalii de aur (Cosmin Candoi, Răzvan Nedu), 1 bronz (Daniel Andrei)

Cupa Mondială – Laval (Franța): 1 medalie de aur (Cosmin Candoi), 1 medalie de argint (Răzvan Nedu), 1 medalie de bronz (Daniel Andrei)

Așadar, doar în acest an, echipa României la Para Escaladă a obținut 12 (Laval). Iar, din 2016 când au început să participe la competiții internaționale și până acum, sportivii cu dizabilități au câștigat pentru România peste 70 de medalii.

Prin rezultatele de la Laval, România își consolidează poziția între cele mai puternice echipe de Para Climbing din lume.

Este o confirmare a muncii susținute a sportivilor, antrenorilor și întregii echipe, dar și o dovadă a faptului că sportul poate fi o formă profundă de incluziune și de depășire a limitelor umane.

„Este o încheiere de sezon care ne umple de recunoștință și de mândrie. Fiecare medalie spune povestea unor oameni care nu renunță, care transformă fiecare provocare într-o nouă victorie.

Suntem onorați să reprezentăm România și să arătăm lumii ce înseamnă forța interioară a acestor sportivi”, a declarat Claudiu Miu, antrenor coordonator și fondator al Asociației Climb Again.

Partenerii Lotului Național de Paraclimbing sunt: Comitetul Național Paralimpic, Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE), Viva Credit, Kaufland România, BRD Groupe Société Générale, ZUZU, Groupama Asigurări, Ayvens.

Asociația Climb Again este o organizație non-guvernamentală afiliată la Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE) și la Comitetul Național Paralimpic, fondată și condusă de Claudiu Miu, fost campion balcanic de escaladă.

Din 2014, Climb Again oferă terapie prin escaladă, sprijin psiho-emoțional și kinetoterapeutic pentru copii și tineri cu dizabilități: deficiență de vedere, de auz, tulburări neuromotorii, deficiențe asociate.

Climb Again este și coordonatorul Lotului României de Paraclimbing. Organizăm sesiuni de terapie prin escaladă în Centrele Climb Again, la panourile construite de noi în cadrul Școlilor Speciale și în sălile comerciale de escaladă din București și din Iași.

În dorința de a extinde această metodă de terapie prin escaladă și la nivel național, un prim pas a fost organizarea unei caravane care a dus panoul mobil de cățărat la Școlile Speciale pentru Deficienți de Vedere din țară.

Obiectivul este crearea a câte un Centru Climb Again în fiecare dintre cele șase orașe din țară în care există Școli Speciale pentru Deficienți de Vedere. Mai multe detalii pe www.climbagain.ro.