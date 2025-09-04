G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lotul cu care FCSB va aborda duelurile din Europa League

Jucătorii celor de la FCSB și bucuria marcării unui gol pe Arena Națională într-un meci de SuperLiga.
Jucătorii celor de la FCSB / Sursa foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Lotul cu care FCSB va aborda duelurile din Europa League

Sportz4 Sep 0 comentarii

Oficialii celor de la FCSB au stabilit lotul cu care echipa campioană a României va aborda duelurile din Europa League, sezonul 2025-2026.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Lista a fost deja publicată de UEFA pe site-ul său oficial. Marea absență este cea a lui Vlad Chiricheș, experimentatul fundaș în vârstă de 35 de ani lipsind pentru parcursul european al roș-albaștrilor.

În schimb, pe listă a fost trecut Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul transferat recent de FCSB.

FCSB, lotul de jucători trimis la UEFA pentru faza grupei din Europa League

  • Portari: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Mihai Udrea.
  • Fundași: Valentin Crețu, Danijel Graovac, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic.
  • Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan.
  • Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam.

Traseul european din grupa princială va începe cu un meci în deplasare cu Go Ahead Eagles, în timp ce aventura se va încheia cu un duel pe „Arena Națională” contra celor de la Fenerbahce.

FCSB, program Europa League sezonul 2025 – 2026:

  • 25 septembrie / Go Ahead Eagles – FCSB
  • 2 octombrie / FCSB – Young Boys
  • 23 octombrie / FCSB – Bologna
  • 6 noiembrie / FC Basel – FCSB
  • 27 noiembrie / Steaua Roşie Belgrad – FCSB
  • 11 decembrie / FCSB – Feyenoord
  • 22 ianuarie / Dinamo Zagreb – FCSB
  • 29 ianuarie / FCSB – Fenerbahce.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.