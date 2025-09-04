Lotul cu care FCSB va aborda duelurile din Europa League

Oficialii celor de la FCSB au stabilit lotul cu care echipa campioană a României va aborda duelurile din Europa League, sezonul 2025-2026.

Lista a fost deja publicată de UEFA pe site-ul său oficial. Marea absență este cea a lui Vlad Chiricheș, experimentatul fundaș în vârstă de 35 de ani lipsind pentru parcursul european al roș-albaștrilor.

În schimb, pe listă a fost trecut Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul transferat recent de FCSB.

FCSB, lotul de jucători trimis la UEFA pentru faza grupei din Europa League

Portari: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Mihai Udrea.

Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Mihai Udrea. Fundași: Valentin Crețu, Danijel Graovac, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic.

Valentin Crețu, Danijel Graovac, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic. Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan.

Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan. Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam.

Traseul european din grupa princială va începe cu un meci în deplasare cu Go Ahead Eagles, în timp ce aventura se va încheia cu un duel pe „Arena Națională” contra celor de la Fenerbahce.

FCSB, program Europa League sezonul 2025 – 2026: