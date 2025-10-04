Lotul anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria: Cătălin Cîrjan și Kevin Ciobotaru, la prima selecție în naționala de seniori / Lisav Eissat, de asemenea o premieră în lot

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, lotul convocat al naționalei României pentru cele două meciuri din pauza competițională din această lună. Acesta este format din 14 jucători din străinătate și 14 jucători din Superliga României.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

România va disputa un amical cu Moldova pe 9 octombrie și un meci decisiv cu Austria pe 12 octombrie pentru grupa H din preliminariile Cupei Mondiale, ambele partide jucându-se acasă.

Două dintre numele care se evidențiază din lista anunțată de Lucescu sunt Cătălin Cîrjan și Kevin Ciobotaru, jucători care sunt pentru prima dată selecționați la naționala de seniori a României. De asemenea, Lisav Eissat, care tocmai a ales să joace pentru România, a fost convocat pentru cele două partide din octombrie.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Programul complet al grupei noastre

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigović 14′)

(Pittas 55′, Kakoulli 86′), (Gigović 14′) Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

(Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5) Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

(Džeko 66′), (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′) Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

(Tănase 43′, Man 45+2′), (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0 (Sabitzer 54′-pen.), San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′)

(Sabitzer 54′-pen.), (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 (Džeko 50′ / Sabitzer 49′, Laimer 65′), Cipru – ROMÂNIA 2-2 (Loizou 29′, Charalampous 76′ / Drăguş 2′, 18′)

(Džeko 50′ / Sabitzer 49′, Laimer 65′), (Loizou 29′, Charalampous 76′ / Drăguş 2′, 18′) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino , Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

, (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

(16:00), (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

(19:00), (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

Situația ierarhică din grupă