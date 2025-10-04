G4Media.ro
Daniel Băluţă, prim-vicepreședinte PSD: ”Congresul va avea loc cât de curând posibil…

Daniel Băluță, Sorin Grindeanu
Sursa foto: Facebook / Gabriela Firea

Daniel Băluţă, prim-vicepreședinte PSD: ”Congresul va avea loc cât de curând posibil / În următoarele zile Sorin Grindeanu va anunţa momentul”

Congresul PSD va avea loc cât mai curând posibil, a declarat, sâmbătă, prim-vicepreşedintele Daniel Băluţă, menţionând că este convins că preşedintele interimar al formaţiunii, Sorin Grindenau, va anunţa această dată în următoarele zile, după Consiliul Politic Naţional, transmite Agerpres.

„Cât mai curând posibil va fi congresul PSD şi sunt convins că în următoarele zile domnul preşedinte Sorin Grindeanu, preşedinte interimar, va anunţa momentul în care este congresul, după ce, în prealabil, ne vom consulta împreună în CPN (Consiliul Politic Naţional – n.r.), luni, marţi, miercuri, în următoarea perioadă”, a afirmat primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, la o conferinţă de presă.

El a subliniat că se va respecta termenul legal prevăzut în statutul partidului cu privire la organizarea acestui congres.

„O să fie şi congres, nu e nici un fel de problemă. O să fie şi congresul, o să fie şi alegeri în Bucureşti. Toate lucrurile astea se vor se vor întâmpla, respectând termenele legale şi într-o direcţie şi într-o altă direcţie. În privinţa congresului PSD, faţă de alegerile locale, avem un mare avantaj pentru că pe astea le stabileşte Partidul Social Democrat, data Congresului, în timp ce data alegerilor pentru Primăria Bucureşti este stabilită exclusiv de premierul României”, a mai spus Daniel Băluţă.

