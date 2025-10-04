Lamine Yamal, incert pentru El Clasico. Hansi Flick: „Nu știm când va reveni”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Accidentarea din zona inghinală a lui Lamine Yamal a recidivat și îl va ține pe tușă pe puștiul minune al Barcelonei 2-3 săptămâni, conform primelor analize medicale ale staffului catalan. Totuși, Hansi Flick a mărturisit că este o accidentare complicată și „nu știm când va reveni” fotbalistul de 18 ani.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tehnicianul german a pus sub semnul întrebării participarea locului doi la Balonul de Aur 2025 în El Clasico, programat pe 26 octombrie pe Santiago Bernabeu.

„Am vorbit cu Lamine în această dimineață… Este responsabilitatea mea să îi ofer tot timpul de joc când va reveni. Și o voi face. Dacă jucătorii nu sunt la 100%, trebuie să se concentreze pe forță,” a declarat Hansi Flick, citat de Mundo Deportivo.

Flick a precizat, de asemenea, că accidentarea suferită de Yamal nu este de natură musculară, dar nu este clar când acesta va reveni în totalitate.

„Nu știm când va reveni Lamine, pentru că, în cazul acestei accidentări, nu este ușor de spus. Nu știu dacă va fi pregătit pentru El Clásico… Trebuie să-i gestionăm minutele. Va merge pas cu pas,” a adăugat antrenorul.

Convocat inițial de selecționerul Luis de la Fuente la naționala Spaniei pentru duelurile cu Georgia și Bulgaria din preliminariile Cupei Mondiale 2026, Lamine Yamal nu se va mai putea alătura grupului „Furia Roja” din cauza acestei accidentări.

La nivel de club, Yamal va lipsi cu siguranță de la partidele următoare: cu Sevilla din deplasare (duminică, 5 octombrie), cu Girona acasă (sâmbătă, 18 octombrie) și cu Olympiakos în Liga Campionilor, acasă (marți, 21 octombrie).