„Lord of the Rings – Stăpânul inelelor”: Amazon și deținătorul drepturilor de autor JRR Tolkien câștigă procesul împotriva autorului unei imitații

În aprilie, autorul Demetrious Polychron a publicat o carte numită „The Fellowship of the King – Frăția regelui” despre care a susținut că a fost o continuare a „Domnului inelelor”. El a planificat ca aceasta să fie prima dintr-o serie de șapte părți.

Autorul a înaintat apoi acțiune atât împotriva Amazon, cât și a deținătorului drepturilor de autor JRR Tolkien, susținând că seria de streaming „The Lord of the Rings: The Rings of Power – Stăpânul inelelor: Inelele puterii” a împrumutat din continuarea sa și i -a încălcat drepturile de autor.

Acum poate fi relatat pentru prima dată că un judecător din California a respins sumar procesul Polychron cu daune în august, scrie Variety.

Deținătorul drepturilor de autor Tolkien a contracarat apoi autorul pentru că a încălcat drepturile de autor. Un judecător de district al SUA a constatat în favoarea deținătorului drepturilor în această toamnă, acordându-i un ordin permanent pentru a împiedica Polychron să „copieze distribuirea, vânzarea, jucarea, afișarea sau exploatarea altfel” a cărții sau a continuării sale, intitulată „Cei doi copaci”. De asemenea, autorul a primit ordin să distrugă toate copiile fizice și electronice ale lucrărilor.

Închizând capitolul de pe această saga, un judecător din California a dictat acum un ordin de costuri, instruind Polychron să plătească 134.637 dolari în onorariile avocatului atât pentru Amazon, cât și pentru Tolkien. În realizarea ordinului, judecătorul Steven V. Wilson a remarcat „fantezistă” afirmația Polychron pentru protecția dreptului de autor, având în vedere că opera sa se bazează în totalitate pe personaje din „The Lord of the Rings”, numindu -l „nerezonabil” și „frivol de la început . ”

„Acesta este un succes important pentru moșia Tolkien, care nu va permite autorilor și editorilor neautorizați să monetizeze lucrările mult iubite ale JRR Tolkien în acest fel”, a spus avocatul Steven Maier care a reprezentat Tolkien. „Acest caz a implicat o încălcare gravă a dreptului de autor al “Domnului inelelor”, întreprins în mod comercial, iar deținătorul drepturilor speră că acordarea unei ordonanțe permanente și a taxelor avocaților va fi suficientă pentru a descuraja pe alții care ar putea avea intenții similare. ”

Drepturile de autor din jurul francizei „Lord of the Rings” sunt contestate, mai ales că majoritatea drepturilor pentru trilogia „Lord of the Rings” și „The Hobbit”, aparțin grupului de jocuri electronice suedez Embracer, care le -a cumpărat de la Saul Zaentz Co pentru 395 USD milioane anul trecut.

Tolkien păstrează unele drepturi de autor în aceste proprietăți, inclusiv seriale de televiziune din opt sau mai multe episoade (așa cum au făcut „The Rings of Power” cu Amazon), precum și deținerea altor lucrări ale lui scriitorului și filologului britanic JRR Tolkien (1892 – 1973).