Locuri rămase libere pentru admiterea în clasa a IX-a în București: Printre licee se află Colegiul Național „Ion Neculce” și „Mihai Viteazul” și „Școala Centrală”
Lista locurilor libere la licee din București după etapa a II-a de repartizare a fost publicată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Amintim, repartizarea elevilor de clasa a IX-a, după etapa a II-a pe locurile rămase libere are loc pe 29 august.
- În această etapă se pot înscrie și elevii care nu au fost repartizați, absolvenți de gimnaziu care au învățat parţial sau integral în străinătate sau la organizații furnizoare de educaţie care organizează și desfăşoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte ţări.
Peste 200 de locuri au rămas disponibile la licee din București, după etapa a II-a de repartizare. Cele mai multe locuri sunt în sectorul 1. De exemplu, sunt două locuri libere la Colegiul Național „Ion Neculce” la specializările Matematică-Informatică și Științele Naturii cu cu medii între 9.22 și 9.25.
