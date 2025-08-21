Burse de merit – proiect: Ministerul Educației a eliminat criteriile specifice de departajare pentru elevii cu aceeași medie

Ministerul Educației și Cercetării a modificat proiectul privind acordarea burselor de merit pentru anul școlar 2025–2026 și a eliminat criteriile de departajare. Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu „ultimul beneficiar” din cei 15% eligibili, toți vor primi bursă de merit, conform Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026, trimis spre avizare la Consiliul Economic și Social.

Prevederile din varianta inițială: Noile criterii pentru burse de merit 2025-2026 trec de la meritul național, pentru toți, la meritul pe clasă, dar cu locuri limitate. Ministerul Educației pasează școlilor departajarea elevilor buni de elevii buni care primesc și bani

Amintim că bursele pentru elevi au fost reconfigurate potrivit legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare (așa-numita Lege Bolojan). Actul normativ modifică Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar, iar articolul vechi pentru burse este abrogat și rămân doar 3 tipuri de burse din 5, plus bursele pentru mame minore și bursele de excelență olimpică sunt eliminate.

În forma inițială a proiectului, se introducea un articol distinct prin care Comisia de management al burselor din fiecare școală urma să stabilească criterii specifice pentru departajarea elevilor cu medii egale care vor primi burse de merit. Acest articol a dispărut din forma actuală a metodologiei.

