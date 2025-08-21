G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Burse de merit – proiect: Ministerul Educației a eliminat criteriile specifice de…

scoala, elev, educatie
Sursa foto: Inquam Photos / Autor: Octav Ganea

Burse de merit – proiect: Ministerul Educației a eliminat criteriile specifice de departajare pentru elevii cu aceeași medie

Articole21 Aug 0 comentarii
Ministerul Educației și Cercetării a modificat proiectul privind acordarea burselor de merit pentru anul școlar 2025–2026 și a eliminat criteriile de departajare. Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu „ultimul beneficiar” din cei 15% eligibili, toți vor primi bursă de merit, conform Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026, trimis spre avizare la Consiliul Economic și Social.

Amintim că bursele pentru elevi au fost reconfigurate potrivit legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare (așa-numita Lege Bolojan). Actul normativ modifică Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar, iar articolul vechi pentru burse este abrogat și rămân doar 3 tipuri de burse din 5, plus bursele pentru mame minore și bursele de excelență olimpică sunt eliminate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În forma inițială a proiectului, se introducea un articol distinct prin care Comisia de management al burselor din fiecare școală urma să stabilească criterii specifice pentru departajarea elevilor cu medii egale care vor primi burse de merit. Acest articol a dispărut din forma actuală a metodologiei.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.