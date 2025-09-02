Liverpool a făcut cel mai scump transfer din istoria Premier League
Liverpool a perfectat în ultimele ore ale perioadei de mercato transferul atacantului Alexander Isak de la Newcastle United. Vorbim despre o sumă record pentru istoria Premier League: 145 de milioane de euro (125 de milioane de lire sterline).
Alexander Isak, de la Newcastle la Liverpool în schimbul a 125 de milioane de lire sterline
Valoarea totală a tranzacției ar putea ajunge însă la 130 de milioane de lire sterline, incluzând aici bonusurile de performanță.
În vârstă de 25 de ani, atacantul suedez nu voia să mai rămână la Newcastle, el forțând cumva transferul la Liverpool.
Saga mutării s-a întins pe toată durata verii: a fost o primă ofertă de 110 milioane de lire sterline care a fost respinsă, iar Liverpool a plusat până la 125 de milioane de lire sterline.
Tranzacția a fost oficial anunțată la ora 23:30, pe finalul ferestrei de transferuri din Premier League.
Isak intră în istoria fotbalului
Suma de transfer îl plasează pe Isak pe podiumul celor mai scumpe transferuri din istorie.
Mutarea lui Isak la Liverpool este devansată doar de cele ale lui Neymar (222 de milioane de euro, de la Barcelona la PSG în 2017) și Kylian Mbappe (180 de milioane de euro, de la Monaco la PSG în 2018).
Aducerea suedezului reprezintă cel mai scump transfer făcut vreodată în Premier League.
„Liverpool a făcut un pas uriaș, iar Isak are acum șansa să scrie istorie pe Anfield. Este genul de transfer care marchează o eră”, comentează presa britanică.
