LIVE Joe Biden a ajuns în Israel / Tensiune extremă în Gaza, după exploziile de la spitalul Al Ahli /  Biden: Explozia pare să fi fost cauzată „de partea adversă” / Hezbollah face apel la o zi de „furie fără precedent” / Israel prezintă înregistrări video și audio care ar arăta că o rachetă a Jihadului Islamic a lovit spitalul

Președintele american Joe Biden a ajuns miercuri în Israel, într-un moment extrem de tensionat după explozia de la un spital din Gaza, în care, afirmă palestinienii, și-ar fi pierdut viața 500 de persoane. Armata israeliană a prezentat înregistrări video și audio care ar indica că explozia a fost cauzată de un tir ratat de rachete lansate de Jihadul Islamic dintr-un cimitir aflat în apropierea spitalului, în timp ce palestinienii acuză o lovitură aeriană israeliană.

