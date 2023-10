Ministerul Afacerilor Externe se declară şocat şi profund întristat de explozia şi pierderea de vieţi nevinovate la spitalul din Gaza: Dreptul internaţional umanitar trebuie să fie respectat

Ministerul Afacerilor Externe se declară, miercuri, şocat şi profund întristat de explozia şi pierderea de vieţi nevinovate la spitalul Al Ahli Arab din Gaza, precizând că dreptul internaţional umanitar trebuie să fie respectat, relatează News.ro.

„Toţi civilii şi infrastructura civilă trebuie să fie protejate în orice moment. Dreptul internaţional umanitar trebuie să fie respectat. Responsabilitatea trebuie să fie clar stabilită”, mai precizează MAE.

Între 200 și 300 de persoane au fost ucise într-un atac asupra unui spital din centrul orașului Gaza, a anunțat marți Ministerul palestinian al Sănătății din Gaza într-un comunicat, precizând că multe persoane au rămas încă sub dărâmături. Autoritățile palestiniene susțin că este vorba de un atac israelian, transmite Times of Israel. Armata israeliană susține însă că explozia a fost provocată de organizația teroristă Jihadul Islamic. Bombardamentul are loc cu o zi înainte de vizita președintelui Joe Biden la Tel Aviv.