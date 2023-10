Armata israeliană prezintă imagini video care ar arăta că explozia de la spitalul din Gaza a fost cauzată de un tir de rachetă eșuat al Jihadului Islamic și nu de un atac aerian israelian / Rachetele Jihadului Islamic au fost lansate dintr-un cimitir

Forțele de Apărare ale Israelului au prezentat o înregistrare video de 30 de secunde despre care spune că arată că explozia mortală de la spitalul din orașul Gaza nu ar fi putut fi rezultatul unei lovituri aeriene israeliene, scrie CNN.

Daniel Hagari, un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), a declarat miercuri că armata israeliană a ajuns la concluzia că gruparea palestiniană Jihadul Islamic este responsabilă pentru explozia de la spitalul Al Ahli.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023