Sute de oameni uciși în bombardamentul unui spital din Gaza/ Netanyahu și IDF spun că explozia a fost provocată de Jihadul Islamic/ Atacul, cu o zi înainte de vizita lui Joe Biden la Tel Aviv/ Palestina a anulat vizita președintelui SUA

Între 200 și 300 de persoane au fost ucise într-un atac asupra unui spital din centrul orașului Gaza, a anunțat marți Ministerul palestinian al Sănătății din Gaza într-un comunicat, precizând că multe persoane au rămas încă sub dărâmături. Autoritățile palestiniene susțin că este vorba de un atac israelian, transmite Times of Israel. Armata israeliană susține însă că explozia a fost provocată de organizația teroristă Jihadul Islamic. Bombardamentul are loc cu o zi înainte de vizita președintelui Joe Biden la Tel Aviv.

UPDATE 23:15 Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că „teroriștii barbari” din Gaza au atacat spitalul, nu IDF, transmite Reuters.

UPDATE 23:06 Regele Iordaniei Abdullah se alătură Egiptului pentru a acuza Israelul pentru atacul cu rachetă asupra Spitalului Baptist din orașul Gaza, despre care se crede că a ucis sute de oameni, transmite Times of Israel. Abdullah consideră aceasta o „crimă de război odioasă care nu poate fi tolerată”.

UPDATE 23:03 Rusia și Emiratele Arabe Unite au solicitat o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU miercuri, după atacul asupra unui spital din orașul Gaza, a declarat adjunctul ambasadorului rus la ONU, Dmitri Polyanskiy, citat de Al Jazeera.

UPDATE 23:00 În ultima sa actualizare, Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, susține că numărul persoanelor ucise în atacul asupra spitalului ar putea crește la 800, transmite Sky News.

UPDATE 22:55 Jihadul Islamic este, alături de Hamas, o organizație teroristă în Palestina. Ambele au anunțat în 11 octombrie ”tiruri puternice de rachete” în Israel.

UPDATE 22:47 IDF susține că evaluarea sa arată că o lansare de rachete eșuată a Jihadului Islamic a provocat explozia de la spital, transmite Times of Israel. Și publică următorul video:

Breaking: IDF Spokesperson

From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.

According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023