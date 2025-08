Trenduri de wellness în 2025: Ce e nou, ce e viral și ce merită încercat

Într-o eră în care conversațiile la cinele mondene pot vira brusc spre terapii energetice sau „microdozaj de lumină solară”, e bine să fii pregătit. Iată cele mai discutate trenduri de wellness din 2025 și ce trebuie să știi despre ele pentru a fi în pas cu lumea (și algoritmul) conform The Guardian.

Meniul de dopamină

Pornind de la o idee apărută pe rețelele sociale în 2020 și revigorată în 2025, „meniul de dopamină” propune o strategie simplă pentru combaterea stărilor de tristețe: alcătuirea unui meniu imaginar cu activități care induc plăcere și energie. Conceptul include „aperitive” (gesturi rapide, precum aerul curat sau o piesă preferată), „feluri principale” (activități mai complexe, cum ar fi sportul sau o plimbare lungă) și „garnituri” (momente care adaugă savoare, precum lumânări parfumate sau un desert bun).

„Let them” – Teoria acceptării

Publicată la final de 2024 de Mel Robbins în volumul The Let Them Theory, această filosofie a devenit rapid un fenomen pop. Ideea e simplă: dacă cineva face ceva ce te deranjează și nu poți controla acel comportament, lasă-l. Sau, cum ar spune titlul – Let them. Sprijinită de Oprah și viralizată pe rețele, teoria i-a inspirat pe unii să-și tatueze fraza. Chiar dacă pare un truism, psihologii spun că este un memento eficient pentru sănătatea mentală: renunță la controlul toxic și la efortul inutil de a schimba oamenii.

Creatina – din sala de forță în mainstream

Creatina, suplimentul preferat al sportivilor, a depășit cercul culturii de fitness și a devenit un „must” în rândul celor care practică antrenamente intense. Deși nu construiește direct masa musculară, contribuie la performanță și la efort susținut. În 2025, a revenit în atenție ca aliat pentru energie cu avertismentul că nu trebuie consumată „uscată”, cum sugerează unele videoclipuri virale.

Deep plane facelift – liftingul de 100.000 de dolari

Kris Jenner a reaprins discuțiile despre operațiile estetice în mai 2025, când a apărut într-o formă impecabilă la o petrecere la Paris. Presupusa intervenție „deep plane facelift” lucrează pe planuri mai adânci ale feței, cu rezultate mai durabile decât liftingul clasic. Costul? Între 30.000 și 100.000 de dolari, adesea dublu sau triplu față de o procedură obișnuită. Termenul a explodat în căutări pe Google imediat după apariția sa.

Psyllium husk – „Ozempicul naturii”?

Promovat online drept o alternativă naturală la medicamentele pentru pierderea în greutate, psyllium husk este de fapt un simplu laxativ vegetal, sursă bogată de fibre solubile. Eficient pentru reducerea colesterolului și pentru inducerea senzației de sațietate, are beneficii reale, dar modeste. Dieteticienii avertizează că nu este un „substitut” pentru medicamentele GLP-1, iar textura gelatinoasă nu e pe gustul tuturor.

Fibermaxxing – era fibrelor începe acum

După ani în care proteinele au dominat conversațiile nutriționale, 2025 aduce în prim-plan „fibermaxxing”, obsesia de a consuma cât mai multe fibre. De la semințe de in la leguminoase și mere, trendul e susținut de studii care arată că o dietă bogată în fibre poate reduce riscul de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și cancer colorectal. Un măr pe zi pare din nou o alegere „cool”.

Concluzie:

Fie că adopți un meniu de dopamină, renunți la control în relații sau îți schimbi alimentația pentru un intestin mai fericit, 2025 marchează o tendință clară: echilibrul între corp, minte și stil de viață. Cu atât de multe trenduri în joc, cel mai bun sfat de wellness rămâne probabil cel mai simplu: experimentează cu ce ți se potrivește, dar păstrează-ți simțul critic activ – chiar și când stai lângă un guru al energiei la cină.