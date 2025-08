Esențialul despre suplimentele pre-antrenament: Ce trebuie să știe pasionații de fitness înainte de a merge la sală

Pe măsură ce tot mai multe persoane caută să-și valorifice la maximum timpul de antrenament, fie că este vorba de o alergare matinală, o sesiune la prânz sau un curs de seară, suplimentele pre-antrenament au câștigat popularitate în rândul celor care doresc un plus de performanță. Aceste pudre, capsule și lichide promit mai multă energie, rezistență și concentrare, relatează USA Today.

Suplimentele pre-antrenament sunt formule nutritive concepute pentru a îmbunătăți performanța fizică și se administrează, de regulă, cu 20–30 de minute înainte de exercițiu. Majoritatea urmăresc să sporească vigilența, să întârzie oboseala și să crească gradul de concentrare, cafeina fiind ingredientul activ principal. Multe produse conțin între 150 și 300 de miligrame de cafeină, echivalentul a una până la trei cești de cafea, deși unele depășesc această cantitate.

„Cafeina nu este pentru toată lumea,” spune Bonnie Taub-Dix, nutriționist dietetician autorizat și autoarea cărții Read It Before You Eat It. Deși poate îmbunătăți performanța la unele persoane, la altele poate provoca agitație sau disconfort digestiv, precizează ea.

Potrivit dr. Danielle Ponzio, chirurg ortoped la Spitalul Universitar Thomas Jefferson, eficiența unui supliment pre-antrenament depinde de fiziologia și obiectivele fiecărei persoane. „Este vorba despre a descoperi ce funcționează pentru fiecare individ în parte,” spune ea.

Două dintre cele mai studiate ingrediente, beta-alanina și creatina s-au dovedit eficiente atunci când sunt utilizate în doze corecte. Cu toate acestea, consumatorii sunt sfătuiți să analizeze cu atenție etichetele produselor și să evite formulele „proprietare”, care ascund cantitățile exacte ale ingredientelor. Deoarece suplimentele nu sunt reglementate de FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA) la fel ca alimentele sau medicamentele, produsele testate de terți sunt considerate o alegere mai sigură.

„Este important să înțelegi câtă cafeină consumi zilnic, nu doar din suplimente, ci și din alte surse precum cafeaua sau ceaiul,” avertizează Taub-Dix. FDA recomandă un maxim de 400 mg de cafeină pe zi pentru adulții sănătoși.

Deși suplimentele pot sprijini performanța, experții subliniază că alimentația și hidratarea corectă rămân fundamentul unei rutine eficiente de antrenament. „Nutriția generală joacă cel mai important rol în maximizarea performanței și a recuperării după efort,” afirmă Ponzio.

O masă sau o gustare bogată în carbohidrați și cu un conținut moderat de proteine, cum ar fi iaurtul grecesc cu fructe și nuci, ovăzul cu unt de migdale sau un smoothie cu iaurt, fructe de pădure și verdețuri poate susține nivelul de energie și rezervele de glicogen. Taub-Dix recomandă evitarea alimentelor bogate în zahăr sau fibre înainte de exerciții, deoarece pot provoca balonare, scăderi bruște ale energiei sau disconfort digestiv.

Hidratarea este la fel de esențială. Reînlocuirea lichidelor pierdute prin transpirație ajută la menținerea funcției fizice și cognitive în timpul antrenamentelor, mai ales în condiții de temperaturi ridicate sau efort intens.

În cele din urmă, succesul pre-antrenamentului nu se găsește doar într-o lingură de pudră. Combinarea suplimentării adecvate cu antrenamente constante, o nutriție de calitate și strategii eficiente de recuperare este cea mai sigură cale către îmbunătățirea performanței.

„Nutriția post-antrenament este, de asemenea, esențială,” adaugă Ponzio. Refacerea rezervei de glicogen și repararea țesutului muscular cu ajutorul carbohidraților și proteinelor după exercițiu sunt pași cruciali pentru oricine dorește să-și îmbunătățească rezistența sau să construiască masă musculară.

Pe măsură ce consumatorii navighează prin piața aglomerată a produselor pentru performanță sportivă, experții recomandă să se înceapă cu principiile de bază: mișcare regulată, alimentație echilibrată, hidratare constantă și suplimentare doar atunci când este necesar. Cele mai eficiente antrenamente, se pare, încep cu mult înainte de încălzire.