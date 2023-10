Israelul publică o înregistrare audio în care militanți Hamas ar recunoaște că Jihadul Islamic a fost în spatele exploziei de la spitalul din Gaza

O înregistrare audio difuzată miercuri de Israel pare să arate doi militanți Hamas care admit că racheta care a lovit spitalul din Gaza – un atac în care, potrivit oficialilor palestinieni, și-au pierdut viața cel puțin 500 de persoane – a aparținut Jihadului Islamic.

Israelul susține că înregistrarea audio dovedește că nu statul evreu a lansat racheta care a distrus spitalul, ci că a fost vorba de o lansare eșuată a unei rachete a Jihadului Islamic Palestinian.

Hamas terrorists in their own voices:

Listen to the conversation between Hamas operatives as they discuss the failed Islamic Jihad rocket launch on the Al-Ahli Baptist Hospital on October 17, 2023. pic.twitter.com/mz31MiePU3

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023