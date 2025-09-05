G4Media.ro
imagine cu suporterii/fani de la meciul România - Cipru din preliminariile Cupei Mondiale 2026
LIVE România – Canada (prima repriză) 0-2: Târnovanu, gafă uriașă și canadienii își dublează avantajul

Echipa națională de fotbal a României întâlnește în premieră selecționata Canadei într-un meci amical de la ora 21:00 pe Arena Națională. Urmărește partida LIVETEXT pe G4Media și în direct pe Antena 1.

Este primul meci din istorie dintre România și Canada.

LIVETEXT

Min. 22: Moldovan reușește o gafă de zile mari, demnă de cascadorii râsului. Portarul nostru s-a complicat și a pierdut mingea lângă poartă, iar Ahmed a înscris fără emoții, profitând de greșeala lui Horațiu

Min. 17: Recuperează rapid canadienii în careul tricolorilor, dar Oluwaseyi trage în blocaj

Min. 16: Oluwaseyi pătrunde din lateralul terenului în axul central și trage spre poartă din bucla careului, dar Moldovan prinde cu ușurință

Min. 11: Jonathan David deschide scorul pe Arena Națională cu o lovitură de cap. Centrarea lui Ahmed din lovitură liberă l-a găsit pe nouarul lui Juventus pierdut de marcajul lui Bancu în careu, care a finalizat fără emoții cu capul

Min. 9: Este un start curajos de partidă pentru elevii lui Mircea Lucescu, care presează sus contra unei echipe cu viteză, mai ales pe benzi

Min. 6: Bancu centrează din flancul stâng scurt pentru Drăguș, care reia cu capul puțin pe lângă poarta apărată de Crepeau

Min. 2: O primă situație periculoasă a canadienilor este oprită de Andrei Rațiu

Min. 1: Start de meci cu posesie pentru Canada

Ora 20.59: Imnul „Deșteaptă-te, române!” răsună electrizant pe Arena Națională.

Ora 20.57: Echipele pășesc pe teren și se pregătesc de intonarea imnurilor

Ora 20.55: Louis Munteanu s-a accidentat la antrenamente, iar Drăguș va fi atacantul tricolorilor din primul minut al partidei

Ora 20.50: Tricolorii au trei victorii și două înfrângeri în ultimele cinci partide (toate oficiale). De cealaltă parte, Canada are două înfrângeri, o remiză și două victorii

Ora 20.45: România va juca cu Cipru pe 9 septembrie în Grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026

Ora 20.40: Hai să ne reamintim situația grupei H a preliminariilor:

  • 1 Bosnia Herțegovina 9 puncte / trei meciuri
  • 2 Austria 6 / două meciuri
  • 3 România 6 / patru meciuri
  • 4 Cipru 3 / trei meciuri
  • 5 San Marino 0 / patru meciuri.

Ora 20.37: Confruntarea de astăzi are loc în contextul în care tricolorii nu au meci în cea de-a 5-a etapă a preliminariilor, fiind prezentă într-o grupă de 5 naționale, grupa H, în timp ce Canada este deja calificată la Cupa Mondială din 2026, fiind una din gazdele turneului final

Ora 20.30: Iată echipele de start:

România: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (căpitan) – Man, Munteanu, Dobre
Rezerve: Târnovanu, Sava, M. Popescu, Racovițan, Drăguș, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram. Selecționer: Mircea Lucescu;

Canada: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea – Buchanan, Kone, Eustaquio (căpitan) – Ahmed, David, Oluwaseyi
Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Blair, Hoilett, Saliba, Nelson, David. Selecționer: Jesse March

Ora 20.30: Bună seara și bine v-am găsit la un nou meci al echipei naționale de fotbal a României! Selecționata lui Mircea Lucescu întâlnește pentru prima dată în istorie reprezentativa Canadei într-o partidă amicală.

