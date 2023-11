LIVE Prima criză majoră în coaliția PSD-PNL / Ședința de Guvern, amânată / Liberalii reclamă „inadvertențe” pe cifrele din noua lege a pensiilor

După doi ani de guvernare conciliantă, PSD și PNL se află la prima criză majoră. Liberalii au reclamat, joi deimineață, „inadvertențe” pe cifrele din noua lege a pensiilor, în condițiile în care aceasta urma să fie aprobată în ședința de Guvern programată inițial pentru ora 12.00. Ședința Executivului ar fi fost amânată cu o oră.

Ora 11.31: Televiziunile de știri anunță că ședința de Guvern programată pentru ora 12.00 se amână cu o oră.

Ora 11.15: Surse guvernamentale citate de Economedia afirmă că problema a fost rezolvată și că Finanțele vor da aviz. Potrivit acestora, legea pensiilor este agreată cu Comisia Europeană și Banca Mondială, iar impactul este calculat de aceste instituții, iar ministrul Boloș „s-a sucit” deși a participat la toate discuțiile.

Știrea inițială. Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, că este nevoie de o clarificare pe legea pensiilor, după ce au apărut informaţii în spaţiul public de la ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu că impactul ar fi de 55,6 miliarde de lei, iar din calculele de la Ministerul de Finanţe suma este diferită. El a precizat că este un impact mare pe care trebuie să şi-l asume cu date concrete şi să existe sustenabilitate pentru această decizie. La cifrele anunţate aseară de 55,6 miliarde impactul este de aproximativ 3% din PIB ceea ce este enorm de mult şi trebuie să identificăm sursele de finanţare, a mai spus liderul PNL, potrivit News.ro. El a continuat: „Asta vrem să clarificăm, dacă a înţeles toată lumea că vorbim de cifre diferite şi dacă într-adevăr în baza de fundamentare a legii la nivelul Ministerului Muncii este cuprinsă această realitate a cifrelor”.

Ciucă a afirmat că Finanțele vor da aviz pe proiect. „Categoric că vom da un aviz, cu toţii ne dorim ca aşa cum ne-am asumat prin aceast nouă lege să eliminăm disparităţile, inechităţile şi în felul acesta să echilibrăm sistemul de pensii din ţara noastră, sunt foarte mulţi pensionari care aşteaptă de foarte mulţi ani această decizie, ca atare vom clarifica şi legea va fi adoptată. Categoric la cifrele anunţate aseară de 55,6 miliarde impactul este de aproximativ 3 % din PIB ceea ce este enorm de mult şi trebuie să identificăm sursele de finanţare, nu putem să venim să promitem oamenilor ceva şi să nu avem sustenabilitate”, a completat Ciucă.

Despre promisiunea ministrului Muncii privind o majorare totală după recalculare cu 40% a pensiilor, preşedintele PNL a răspuns: „Tocmai de aceea dorim ca în faţa electoratului să nu venim cu promisiuni nesusţinute financiar şi oamenii într-adevăr să poată să resimtă această decizie, într-un buget care să aibă colectarea necesară pentru a putea să finanţeze anvelopa de la Ministerul Muncii. „Pe suma de 55,6 miliarde este imposibil”, a spus Ciucă, întrebat dacă sunt bani pentru această majorare de pensii.

Guvernul discută joi în ședință noua lege a pensiilor, care vrea să majoreze pensiile de stat de două ori în 2024: o dată la 1 ianuarie cu inflația și o dată la 1 septembrie, prin recalcularea pensiilor în funcție de noua lege. Ministrul Muncii a promis creșteri de până la 40% din septembrie 2024. Impactul majorărilor este uriaș: cheltuielile cu pensiile cresc cu 30 de miliarde lei în 2024 și vor ajunge la 146 miliarde lei anul viitor. În plus, scade contribuția virată la Pilonul 1 de pensii, pentru că se majorează contribuția la Pilonul 2, ceea ce aduce un nou minus de circa 4 miliarde lei la bugetul de pensii publice. Așadar, Guvernul are nevoie anul viitor de 34 de miliarde de lei în plus la bugetul asigurărilor de stat. Proiectul a fost inițial de ministrul Muncii social-democrat Simona Bucura-Oprescu.

Aceasta este prima criză majoră din coaliția de guvernare. În ultimii doi ani, PSD și PNL au guvernat împreună, iar liderul PNL Nicolae Ciucă a dovedit o relație foarte conciliantă cu social-democrații și conducerea PSD. Însă amintim că săptămâna trecută PNL a decis prin vot să meargă separat de PSD la toate cele patru rânduri de alegeri din 2024. Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat luni că liberalii şi-au schimbat fundamental strategia în relaţia cu PSD şi că nu vor mai accepta „toate prostiile venite să sugrume mediul privat” din România.