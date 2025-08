VIDEO Fanii de la Liverpool, omagiu pentru Diogo Jota la primul meci pe Anfield de la decesul atacantului

Liverpool i-a adus un omagiu lui Diogo Jota în primul său meci pe Anfield de la moartea atacantului, transmite News.ro.

Internaţionalul portughez în vârstă de 28 de ani a murit într-un accident de maşină în Spania împreună cu fratele său Andre Silva, 25 de ani, în iulie.

Liverpool a jucat un meci amical cu Athletic Bilbao, iar legenda lui Liverpool, Phil Thomson, şi preşedintele Athletic, Jon Uriarte, au adus coroane de flori pe teren şi le-au depus la marginea careului de şase metri..

Pe panourile din jurul Anfield se putea citi „Odihniţi-vă în pace Diogo Jota şi Andre Silva – Nu vei fi niciodată singur”, în timp ce fanii au cântat cântecul lui Jota.

Suporterii de la Liverpool au arborat, de asemenea, banderole şi bannere care aminteau de numărul lor 20 – un număr care a fost retras de club în această vară.

Jucătorii ambelor echipei, antrenorii şi fani au aplaudat când jocul a fost oprit în minutul 20.

Anfield pay tribute to the late Diogo Jota and his brother Andre Silva in the 20th minute of their first game back at Anfield since their untimely deaths ❤️ pic.twitter.com/M2wP3Uvhog

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 4, 2025