LIVE Nicușor Dan, la EuroNews: Termenul de trei ani pentru aderarea Moldovei la UE este foarte realist

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele României Nicușor Dan, în dialog cu Andra Miron Diaconescu, la Euronews România, pe tema războiului hibrid declanșat asupra României și pe alte teme de actualitate politică, inclusiv despre situația Moldovei de după alegeri:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

M-am acomodat la Cotroceni, desigur. Omul e o ființă înzestrată cu memorie afectivă. Sunt acolo, îmi înțeleg responsabilitatea..

Au fost alegeri esențiale în Moldova, nu atât prin prisma a ce s-ar fi putut întâmpla dacă forțe ruse ar fi câștigat, ci prim prisma faptului s-ar fi oprit procesul de aderare, cum s-a întâmplat în Georgia. Văzând cantitățile de bani, eforturile logistice ale Rusiei…pentru că nu s-au făcut toate acestea, așa, pentru o mândrie regională, aveau ca țel să preia gestionarea politica din Moldova și Transnistria. Acum după alegeri o să urmeze ce s-a început, adică procesul de integrare în UE. Eu cred că un termen de 3 ani este foarte realist.

Eu cred că integrarea Moldovei poate fi făcută cu tot cu Transnistria, cu statulul de relativă autonomie așa cum are și Găgăuzia

Tehnic, în 2007 România îndeplinea criteriile de aderare la UE. Însă din punct de vedere al justiției, nu îndeplinea standardele UE. A fost o decizie care s-a cântărit și până la urmă a fost o decizie justă, pentru că am avut mecanismul MCV – care s-a sfârști recent – și până la urmă a fost corect cum s-a întâmplat

O amânare nedefinită pentru Moldova ar fi un semn prost, dar nu se va întâmpla. Pe subiectul Moldova există unanimitate de voință din partea țărilor membre

Mesajul cu care merg la Copenhaga: e un summit mai degrabă de viziune și mai puțin tehnic. Ce este important, discuțiile care au avut loc între miniștrii Apărării, acelea sunt elementele consistente care să ducă la o decizie politică agreată și în structurile UE și cele ale NATO. Mâine anticipez că se vor discuta chestiuni legate de Ucraina, de ajutorul pentru Ucraina, dar la nivel politic. România, evident că are interes ca sprijinul pentru Ucraina să fie consistent

Pe subiectul dronelor: o chestiune este cea legată de echipamentul tehnic – și e analizată la nivelul miniștrilor Apărării – și o altă chestiune este operațională, care și aceasta s-a lămurit după ședința CSAT. Tehnic, adică e vorba de capabilități militare, capabilități de doborâre a dronelor care intră pe teritoriul național. În privința dronelor sunt necesare echipamente și pentru observare și pentru anihilare. În privința procedurii operaționale, am decis cine și cum trebuie să acționeze.

Noi suntem membri NATO, avem obligația de a ne apăra unii pe alții, dar decizia de intervenție aparține în definitiv țării respective. Dacă e vorba de drone atunci consider că putem avea o reacție activă, dacă e vorba de avioane cu piloți atunci ar trebui să acționăm prudent. Ca instinct, dacă e vorba de avioane cu piloți, prefer să fiu mai prudent. Nu aș vrea ca prin discuția asta să introducem nuanțe de panică pentru cetățeni. Nu au existat în perioada recentă incursiuni în spațiile aeriene ale țărilor NATO, cu excepția la ce s-a reclamat în țările nordice.

E evident că intenția Moscovei este de a provoca, de a ridica dubii… vor să dezvolte neliniște în societățile noastre, să dezvolte o neîncredere, sau o oboseală față de ajutorul constant dat Ucrainei, și atunci noi trebuie să spunem că țările noastre sunt în NATO, avem posibilitatea să ne apărăm și cetățenii să fie liniștiți că nu se vor întâmplă lucruri grave. Tocmai pentru că vedem atitudinea agresivă a Rusiei, trebuie să învățăm să colaborăm mai bine.

Pe partea de investiți, vom moderniza portul Constanța, vom cumpăra echipament militar pe care o parte din el să-l producem în România, asta înseamnă evident și o dezvoltare a industriei militare

În cadrul programului SAFE, suntem avansați în discuție cu Rheinmetall, avem în plan investiția fabricii de pulberi pentru muniție la Victoria (Brașov), de asemenea suntem în discuție și cu Airbus

Pe chestiunea de deficit mare pare din măsuri au fost luate și ele ne permit să ne apropiem de țintele de deficit angajate față de UE

Investițiile militare vor stimula nuște ramuri din industria de apărare, dar nu sunt sufciiente pentru relansarea econimică a României

Azi a trecut prin parlament una din legile OCDE, e posibil chiar ca în vara anului viitor România să adere la OCDE, asta înseamnă o invitație pentru investitori să vină în România, va fi o relansare pentru noi… Avem oportunitatea de extragere a gazului din Marea Neagră, dar și pentru o autostradă care să lege Marea Neagră cu Europa Occidentală, avem potențial în zona de informatică.

Noi avem cicluri politice de 10 ani. În 2024 totul a fost subordonat alegerilor prezidențial și acum plătim oale sparte. Miza a fost așa de mare pentru fiecare partid că tot ce s-a întâmplat, cu mutarea clandarelor de sus în jos, totul s-a subordonat alegerilor care urmau să fie în noiembrie 2024. Acum lucrul acesta s-a încheiat, primele alegeri vor fi peste 3,5 ani, ca atare putem să avem un plan și să implementăm o strategie

Despre inflație: o să putem avea o imagine despre ce se va întâmpla anul viitor, când definim proiectul de buget pe 2026, adică peste o lună două.

În 2025, probabil că deficitul va fi de 9-10%

Legat de plafonarea pentru un număr de produse de baze, evident că dacă ar fi dispărut un efect global nu s-ar fi simțit, dar în opinia mea această discuție a fost un semnal pe care coaliția l-a dat către români în sensul că: „ne interesează dificultățile pe care le trăiți și până trece iarna menținem plafonul”, dar economic probabil că nu exista un efect”.

Cei care sunt în coaliție au răms în niște momente în care psd avea 40%, pnl 30% si USR 20%, nu mai suntem în această situație, iar partidele trebuie să înțeleagă, n-ar fi rău ca manifestările lor contondente să fie mai în surdină, pentru că sunt obligate de conjunctură să funcționeze

Eu cred că peste 1,2 ani aceste partide vor arăta românilor o situație de stabilitate, o justiție socială, o preocupare serioasă pentru corupție, rezultate pentru interacțiunea între cetățean și instituție, pentru combaterea evaziunii fiscale..

Interesant cu această coaliție, fiind așa mulți oamani, orice ți se pare că o discuție strategică, peste 6 ore se dezbate cu toată națiunea la televizor. E o chestiune legitimă să facem alegeri, dar pe de altă parte, e o chestiune legitimă care ne spune: nu cumva o competiție foarte mediatizată va destabiliza foarte tare coaliția care deja are niște tensiuni cumulate? Cam asta e discuția pe această temă.

Ingerințe în alegerile prezidențiale, de ce nu e totul clar încă? Tot timpul dau exemplul cu raportul Marii Britanii cu 4 celule de interferenșțe în Europa care au fost dezvăluite șapte , opt ani mai târziu. Sunt lucruri care întind în timp. Noi avem modul de operare, dar nu avem dovada pe lucruri pe care le bănuim, cine cum a plăttit. Dar unde suntem în momentul de față, sunt 3 componente: una privind interferența rusă pe rețele sociale (aici avem raportul procurorilor, o dovadp), dar nu la toate site-urile și metodele lor de promovare. După aceea, pe parte de finanțare avem dovadă cu dl Peșchir carre a plăti 1 milion de europ, dar noi avem estimare de vreo 20 de milioane, apoi avem și încercările de destabilizare, cu rețeaua Potra (asta e componenta cea mai bine docuemntată în momentul de față). Și avem și cadrul general pe care în 2024 nu îl aveam, era ceva abstract, războiul hibrid..Acum, pentru că am trecut prin evenimentul acesta am devenit atenți la raporatele partenerilor externi, consistente toate, care vorbesc despre interferențe nu doar în România ci la nivelul întregului spațiu european

Eu am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște pameni din corupția anilor 90. O spun cu totul de intuiție, ca să ajungi la probe trebuie să ajungi cauti circuitul banilor care e prin criptomonede, paradisuri fiscale etc.

Știre în curs de actualizare