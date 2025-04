VIDEO Crin Antonescu a citit în conferință de presă declarația pe care a dat-o la Securitate în anul 1988: „Vă relatez că am posibilitatea să exercit influență pozitivă asupra celui în cauză, are încredere în mine” (document)

Crin Antonescu, candidatul Alianței „România Înainte” la prezidențiale, a susținut, joi, o conferință de presă în care a prezentat declarația pe care a dat-o la Securitate în anul 1988. G4Media a transmis VIDEO și LIVETEXT cele mai importante declarații ale lui Crin Antonescu.

Crin Antonescu:

În debutul conferinței de presă, anunță un program de combatere a consumului de droguri în rândul tinerilor, dacă va fi ales președinte, rspectiv înființarea unui task force dedicat.

Mă prezint astăzi în fața dvs cu acest document. Această declarație în acest dosar al prietenului meu care era urmărit și care a reușit ulterior să emigreze, a ajuns în Canada, unde trăiește și azi.

Am făcut o solicitare pentru orice alt element ar exista la persoana mea.

Nota de constatare nu am voie să o copiez, dar cuprinde doar această piesă, declarația mea.

A fost o decizie de necolaborare cu Securitatea, raport care a fost votat unanim de membrii Colegiului CNSAS.

Precizez că nu găsesc nimic nepotrivit în interesul pe care începând cu G4Media, a fost primul organism de presă care a semnalat. Mi se pare legitimă această curiozitate.

Dau citire acestei declarații. Declarație, nu notă informativă.

Subsemnatul …. profesor de istorie, neîncadrat politic, căsătorit, vă declar că îl cunosc pe Costache Ștefan de aproximativ 20 de ani.

Am copilărit împreună am fost colegi de clasă

Ne aflăm în relații amicale.

În toamna lui 87 după ce s-a întors dintr-o excursie, mi-a declarat că avut să plece în Austria.

A fost reținut la graniță și trimis în România.

În legătură cu perioadele în care a fost reținut, mi-a relatat că totul a decurs în condiții normale.

Mi-a relatat că inițial a vrut să facă o călătorie în Viena, ulterior a declarat că nu s-ar mai fi întors.

Legat de faptele petrecute, declar că nu am cunoscut intențiile lui.

Am fost uimit pentru că niciodată în discuții anterioare nu și-a exprimat intenția de a se stabili în altă țară.

Vă relatez că am posibilitatea să exercit influență pozitivă asupra celui în cauză, are încredere în mine, mă consultă, însă totuși pare debusolat, afirmând că după cele întâmplate reușita lui în viață nu ar mai fi atât de sigură

Aceasta a fost declarația, cuprinde doar lucruri pe care cei de la Securitate le cunoșteau.

Nu există niciun fel de informație, nicio formă de angajament că aș furniza informații.

E semnată cu numele meu.

La pagina de dosar pe care am consultat-o toate persoanele, eu și acești prieteni pe care îi și numesc, toți avem o fișă mică așa.

Ei au luat niște măsuri, printre care investigarea cercului de apropiați.

În acel dosar e pe spate ștampila „neaflat în evidență”.

Am fost practic investigați. Eu nu mă prezint victimă.

Se miră unii că nu am povestit, eu nu aveam ce povesti.

Era o formalitate, nu mi s-a părut că am suferit ceva special atunci. Este o chestiune cât se poate de clară, nu există nicio altă formă de colaborare, de contact măcar între mine și Securitate.

Înțeleg că nu am avut un dosar de urmărit.

Legat de o istorie la care se face referire cu așa numitul caz Porumbacu, vă readuc aminte că pe vrea luptelor eroice 2009 – 2011, dl Băsescu a făcut o referire aluzivă ca si cum aș fi purtat un nume de cod.

L-am somat pe președintele în exercițiu să producă dovezi sau să retracteze, nu a mai revenit public.

Mulțumind presei pentru atitudinea corectă, aș mai spune totuși un lucru: în 35 de ani, nu am acționat niciodată în judecată pe cineva din presă.

Există însă un post de televiziune, RTV, care de multă vreme pe această speță, după alte și alte calomnii mizerabile, de câteva zile construiește o serie de calomnii incredibile asupra mea cum că aș fi turnător, securist, un fel de criminal care a distrus generații întregi de tineri la un liceu.

Erau niște hârtii în care se arăta că s-a dispus de Securitate o anchetă printre elevi prin care profesorii să toarne elevi.

Noroc că mi-a căzut ochiul pe data documentelor – noiembrie 1988. Eu am fost profesor la liceu după Revoluție, prin concurs.

Așa ceva nu se mai poate cred că această infecție din spațiul mediatic românesc trebuie un pic stăvilită. Am făcut solicitare către CNA și o acțiune în judecată la Tribunalul București.

Răspunsuri la întrebări:

Ați aflat de ce era secretă nota CNSAS?

Eu nu m-am dus la CNSAS să le spun ce să facă. Am văzut nota, nu există niciun element interesat, în afară de acest document

Eu consider că nu există nici cel mai mic motiv ca nota să nu fie publică.

Legat de un alt fapt, dar în 2000 când am candidat la Parlament, la președinție, nu a existat acest element?

Nu au spus ei, în 2020 unul dintre cei care sunt în acest doar, dl Popa, a fost ulterior comisar al Gărzii de Mediu, a candidat pentru o funcție și având acest dosar am intrat și eu în evidență pentru că aveam această declarație.

A încercat cineva din CNSAS să vă afecteze campania?

Nu, s-a votat în unanimitate. Nu am elemente că doamna Nagâț sau altcineva…. A apărut în G4 o chestiune legitimă. E o notă dată de un candidat. Ce e secret în ea? Absolut corect.

Polemica nu e în jurul declarației mele, ci în jurul regulilor lor, și asta nu e treaba mea

Ați fost convocat?

Da, în urma capturării colegului, șeful Securității Tulcea a dispus o investigație în care să fie convocați cei care aveam cadouri lăsate – niște cărți, haine – să fie chemați. Am fost convocat.

A fost singura convocare. El a fugit în 1989 și, spre surpriza mea, nu ne-au mai căutat, așteptam destul de neliniștit.

Noi nu știam foarte bine ce aveau ei de gând

Noi ne temeam că ar fi putut fi pus sub acuzare, declarația a urmat unei discuții, că nu-i doresc rău.

Pe această linie am zis că o să-l ajutăm toți prietenii să fie bine.

A existat o încercare de a vă racola?

Nu, nici măcar un angament dacă afli ceva să ne anunți, nu a existat așa ceva.

A fost implicat și dl Ponta?

Eu nu am ce să-l acuz pe dl Ponta. Dacă ar avea un dram de bun simț, probabil că având în vedere legăturile cu patronul RTV – ăsta da parteneriat – ar simți nevoia să se delimiteze.

Niciun președinte nu poate să schimbe un Guvern în România. Acum, că sunt niște probleme serioase, că ar putea fi vorba de schimbări, președintele în funcție va putea avea partea sa de acțiune. Deocamdată nu se pune această problemă.

Veți convoca consultări pentru a vedea dacă se confirmă majoritatea?

Președintele poate convoca consultări ori de câte ori o dorește.

Da, probabil că una din primele acțiuni va fi o reverificare a structurilor majoritare și guvernamentale din Parlament.

Despre varianta înscenării

Mie mi s-a dat ca oricărui candidat adeverința. Un organ de presă dl Pantazi a spus ce e acolo?

Asta ar însemna că am organizat împreună cu dl Pantazi.

CV-ul meu e clar.

Am fost profesor din 85 pâna în 89. În vara lui 89 m-am dus muzeograf. În 90 am revenit în învățământ la liceul alimentar cred, în vara lui 90 am dat concurs și am devenit profesor la liceul Spiru Haret Tulcea. Din 92 am devenit deputat.

Despre Nota de constatare

Este un document la care eu am dreptul să o văd dar nu să primesc o copie.

Mi se pare absolut inexplicabil dacă e secretizată, pe mine mă dezavantajează.

Nota aceea în care e inclusă, acela e socotit un document care nu e al meu, e al instituției.

Există vreo mențiune că cercetorii au căutat alte elemente sau nu au căutat?

În urma cercetărilor făcute nu au fost găsite alte elemente sau mențiuni.



CONTEXT

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, a ajuns joi la sediul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) pentru a studia nota de constatare secretizată în premieră de instituție, potrivit surselor G4Media.

Reamintim că CNSAS a emis marți în cazul lui Crin Antonescu o adeverință de necolaborare cu Securitatea. În adeverință apare informația că Antonescu a dat o declarație la Securitate după ce a fost convocat. Candidatul coaliției a declarat într-o conferință de presă că a fost convocat la Securitate să dea o declarație după ce un prieten a avut o tentativă de a fugi din România în perioada comunistă. Crin Antonescu a adăugat că el nu a colaborat cu Securitatea, ci a fost ”o victimă a Securității”.

A fost pentru prima oară când CNSAS refuză accesul publicului la notă de constatare ce a stat la baza adeverinței.

Crin Antonescu a postat miercuri seară pe facebook cererea adresată CNSAS pentru a studia nota de constatare.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a publicat pe contul său de facebook răspunsul primit de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), în care vicepreședintele Mădălin Hodor justifică refuzul instituției de a da accesul publicului la nota de constatare care stă la baza adeverinței de necolaborare cu Securitatea lui Crin Antonescu. Este pentru prima oară când CNSAS refuză accesul publicului la o notă de constatare. Hodor susține că nota de constatare ”nu este un act administrativ si nu este supus comunicării publice” și reprezintă ”o situaţie de excepție de la accesul public”.

Răspunsul CNSAS invocă și o sentință din 2015 a Tribunalului București.

Vicepreședintele CNSAS nu explică în răspunsul său de ce însă până acum accesul publicului la notele de constatare în cazul altor persoane verificate a fost public.

De altfel, Germina Nagâț și Răzvan Popa, membri în Colegiul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), au declarat miercuri că în cazul lui Crin Antonescu e pentru prima oară când CNSAS interzice accesul publicului la notele de constatare emise de instituție. Ambii au spus că nu sunt de acord cu decizia.

Reamintim că CNSAS a publicat marți o adeverință în care afirmă că Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la prezidențiale, a dat o declarație la Securitate despre un coleg profesor de la Școala Generală Niculițel (Tulcea), dar nu i se poate atribui calitatea de lucrător sau colaborator al Securității, poliția politică a regimului comunist. Crin Antonescu a spus ulterior că a dat declarația după ce un prieten a încercat să fugă din România. În premieră, CNSAS a restricționat accesul la nota de constatare care a stat la baza emiterii adeverinței, arătând că doar Crin Antonescu o poate consulta. Antonescu a declarat marți că va cere nota de la CNSAS și o va face publică.

“Nici acest Colegiu din care fac parte (spre exasperarea unora) NU a votat vreo modificare de procedură sau de mod de lucru, în privința dreptului de consultare a notelor de constatare care stau în spatele adeverințelor. E drept că la ultima ședință de săptămâna trecută unii colegi au avut subit o epifanie, dar nu s-a decis nimic. Personal, am pus „revelația” pe seama atmosferei pascale, nu mi-am imaginat ce va urma. Deși ce a urmat ne face de râs pe toți, în mod paușal, legea spune că răspunderea este individuală. Prin urmare, vă spun că eu nu am fost, nu sunt și nu voi fi de acord cu restricționarea accesului la notele de constatare votate ca adeverințe, acces care a fost permis timp de 17 ani. Și nu o să-mi schimb opinia, indiferent cum îl cheamă pe titularul adeverinței cu pricina”, a scris Germina Nagâț pe facebook.

Un alt membru al CNSAS, Răzvan Popa, a scris pe facebook că restricționarea accesului la nota de constatare reprezintă o premieră și “cineva va trebui să facă un pas în spate. A big one”.

Mădălin Hodor a devenit membru în conducerea CNSAS la propunerea PNL. Hodor a predat în 2023 la Academia SRI, după cum scrie în declarația de avere. El i-a apărat public pe Lucian Bode și Nicolae Ciucă în scandalurile din presă și a încercat să absolve serviciile de informații de orice implicare în legile securității care le-ar fi sporit semnificativ puterile.