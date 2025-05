VIDEO Circa 20.000 de oameni în Piața Victoriei la mitingul electoral al lui Nicușor Dan / ”Mai trebuie un mic efort: vorbiți cu apropiații voștri” / Actorul Victor Rebengiuc, Theodor Paleologu, activiști și un reprezentant al comunității de afaceri Romanian Business Leaders au cerut un vot pentru Europa și împotriva Rusiei

În Piața Victoriei din București a avut loc duminică seară un miting electoral organizat de candidatul independent Nicușor Dan. La miting au participat circa 20.000 de persoane, potrivit unei estimări neoficiale a jandarmilor. Pe scenă au urcat candidatul independent, partenera sa, actori, activiști, reprezentanți ai mediului de afaceri și persoane publice.

Ora 21.10: Evenimentul s-a încheiat pe melodia formației britanice Oasis

Ora 21.01: Nicușor Dan vorbește pe scenă, cu fondul muzical asigurat de Odă Bucuriei, imnul Europei:

Promit că o să încerc să fiu la înălțimea așteptărilor voastre. Sunt impresionat de căldura dvs

Am parcurs un drum lung împreună. 35 de ani în care am muncit toți: și cei care au rămas aici, și cei care au plecat. Am construit o Românie împreună. Noi toți am spus: Vrem schimbare! Nu se mai poate așa

Mai avem un mic pas: o săptămână. Un mic pas pentru ca autoritățile să lucreze într-adevăr pentru cetățeni

Mai trebuie un mic efort: vorbiți cu apropiații voștri, nu vă fie frică dacă declanșați un val de ură. Trebuie să câștigăm România pe care vrem să o construim

Vrem să construim o Românie muncitoare, respectuoasă cu toți ceilalți

Încă o săptămână și vom reuși!

Ora 20.58: Nicușor Dan a venit pe scenă cu partenera sa. Mulțimea îi scandează numele candidatului independent

Ora 20.56: Participanții la miting au aprins lanternele de la telefoane pe fondul muzicii care se aude din difuzoarele de pe scenă

Ora 20.51: Oana Gheorghiu, cofondatoarea ONG-ului ”Dăruiește viață”, care a construit un spital în București, vorbește la miting:

fiecare dintre noi trebuie să-și sune rudele, prietenii de la țară

vorbesc cu femeile din România: suntem puternice, nu putem accepta ca țara să încapă pe mâna cuiva care crede că e normal să ameninți în Parlament

Ora 20.31: Pe scenă a urcat Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii

Ora 19.50: Scriitorul Mircea Cărtărescu este și el la mitingul electoral al lui Nicușor Dan:

Ora 19.43: Imagini Video din Piața Victoriei:

Ora 19.39: Theodor Paleologu vorbește pe scenă:

Despre candidatul pe care îl știți, o fi gherțoi, o fi bombardier, o fi cocardier?

Pe Nicușor Dan îl știu de când eram amândoi studenți la Paris. Am făcut împreună o asociație a studenților români

E un om care sare mereu în ajutor

Pe 18 mai trebuie să fim nemți, să luăm exemplu de la participarea lor masivă la vot

Nu vă fie frică! Vom învinge la vot pe 18 mai!

Ora 19.32: Galerie foto realizată de Inquam Photos / George Călin:

Ora 19.30: Un liceean de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” din București vorbește pe scenă despre importanța de a vota pentru Europa. ”România e la răscruce. Avem de ales între o societate europeană coerentă bazată pe reguli și bun simț, și o societate rece bazată pe ură și conspirații. Susțin un om care ascultă și înțelege, un candidat european care îmi ascultă dorințele”

Ora 19.26: Alex Lăpușan, care se prezintă drept reprezentant al comunității de afaceri Romanian Business Leaders, a vorbit la mitingul lui Nicușor Dan. El a cerut un vot pentru Europa și împotriva Rusiei: ”Să nu lăsăm Rusia să ne fure cuvântul ”patriot”. Patrioți suntem noi toți, nu doar ei. Patrioți suntem toți cei care muncim și producem”

Ora 19.25: În Piața Victoriei sunt circa 20.000 de oameni, potrivit unei estimări neoficiale a jandarmilor

Ora 19.13: Andreea Raicu: Am postat zilele trecute un îndemn la vot și am primit foarte multe mesaje de ură și amenințare. Nu vreau să am un președinte care promovează ura. Avem de ales între calea europeană și calea populistă. Eu, ca femeie, știu ce înseamnă să tac din gură și să stau în banca mea, că bărbații iau deciziile

Ora 19.09: Imagini Video și foto de la mitingul din Piața Victoriei:

Ora 19.03: Nicușor Dan a urcat pe scenă și le-a mulțumit participanților la miting:

Mă întreb cum am ajuns într-o țară cu atât de mult bun simț să avem atât de multă ură și dezbinare?

După 18 mai sper să avem o țară unită

Ora 18.59: Delia Grigore, activistă romă, a spus pe scenă că George Simion îi aduce aminte de fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu

Ora 18.56: Piața Victoriei e aproape plină. Pe scenă a urcat actorul Victor Rebenciuc, care îndeamnă mulțimea să îl voteze pe Nicușor Dan. Oamenii din Piața scandează ”Rebengiuc – Nicușor”

Ora 18.47: În Piața Victoriei se mai circulă doar pe două benzi în fața sediului Guvernului, restul căilor de acces în piață au fost închise

Ora 18.41: Susținătorii candidatului independent continuă să vină în Piața Victoriei din București, potrivit reporterului G4Media

Ora 18.40: Potivit Jandarmeriei, adunarea este autorizată până la ora 22.00, iar pe scena montată în perimetrul din apropierea Muzeului Antipa vor vorbi mai multe personalităţi publice. Nicuşor Dan este aşteptat să ajungă în Piaţa Victoriei în jurul orei 19.00.

Ora 18.30: Câteva mii de persoane s-au strâns la mitingul electoral. Susținătorii lui Nicușor Dan poartă steaguri ale României și ale Uniunii Europene

Ora 18.15: Jandarmii i-au cerut lui Nicușor Dan să nu mai facă propagandă electorală pe ecranul electronic, aceasta fiind interzisă în campanie. Mai mult, Jandarmeria a sesizat Autoritatea Electorală Permanentă.

Comunicatul jandarmeriei:

În contextul adunării publice din Piața Victoriei, o persoană a apelat SNUAU 112 pentru a sesiza faptul că, în cadrul activității, organizatorul a afișat materiale electorale care nu respectă cadrul legal în vigoare, în scopul promovării candidatului la alegerile prezidențiale susținut în cadrul acestei manifestații.

În acest context, jandarmii au efectuat verificări de specialitate la fața locului și au întocmit un document de sesizare a Autorității Electorale Permanente, care va fi înaintat în cel mai scurt timp, însoțit de imagini foto-video.

Totodată, organizatorului adunării publice i s-au adus la cunoștință aspectele constatate și măsurile luate, fiindu-i solicitat să renunțe la folosirea acestui tip de material de propagandă electorală (ecran electronic de mari dimensiuni).