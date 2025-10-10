Linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare. Proiectul ajută Republica Moldova să scape de dependența energetică față de Rusia

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a anunțat joi că lucrările la linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău sunt finalizate în proporție de 90%, iar proiectul urmează să fie pus în funcțiune până la sfârșitul anului, informează MOLDPRES, citată de Rador.

Odată finalizată, linia de 400 kV va permite Republicii Moldova să importe peste 50% din energia necesară direct din România, eliminând vulnerabilitatea creată de actuala rută care trece prin regiunea transnistreană.

Potrivit oficialului, au fost instalați aproximativ 128 de kilometri de conductori, toate fundațiile pentru piloni sunt finalizate, iar mai puțin de 40 de piloni mai trebuie asamblați și ridicați. „Suntem aproape gata de finalizarea lucrărilor de construcții”, a declarat Junghietu, subliniind că toți contractorii sunt angrenați pentru a termina lucrările până la finele anului.

Proiectul include și modernizarea stațiilor electrice de la Vulcănești și Chișinău, unde se montează transformatoare și echipamente noi.

„La Chișinău se lucrează la asamblarea celor patru transformatoare, iar la Vulcănești s-au instalat structurile metalice principale. Imediat ce vremea va permite, se va trece la montarea echipamentului”, a precizat ministrul.

„Nu vom mai depinde de acea manetă de la Tiraspol, care poate fi trasă oricând și poate deveni un element de șantaj. Betonăm securitatea energetică a Republicii Moldova”, a declarat Dorin Junghietu.

Ministrul a subliniat că noua infrastructură nu doar va asigura independența energetică, ci va transforma țara într-un jucător regional.

„Când e surplus de energie, putem s-o direcționăm spre România sau s-o exportăm în Ucraina, unde există cerere mare din cauza atacurilor asupra infrastructurii. Astfel, Republica Moldova trece din postura de stat dependent de energia din Rusia în cea de stat care poate exporta energie electrică”, a adăugat oficialul.

Dorin Junghietu a menționat că linia Vulcănești–Chișinău este unul dintre elementele cheie ale strategiei de integrare energetică cu rețeaua europeană și de consolidare a sistemului electric național.

Lucrările de construcție a LEA Vulcănești-Chișinău au început efectiv în aprilie 2024 și sunt parte a Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea acestuia este de 61 milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane de euro sunt pentru construcția Liniei.

LEA Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de 157 km, va include peste 500 de piloni și 1500 km de conductoare pe cele trei faze, creând o legătură strategică între sudul și centrul țării. Proiectul traversează opt raioane și 35 de localități. În funcție de regimul sistemului electroenergetic, linia va putea asigura tranzitul unui flux de până la 630 MVA de putere, ceea ce ar putea satisface necesitatea a 50% din consumul de energie în perioada de consum maxim.