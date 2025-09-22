Liderul senatorilor PSD: Dacă aș fi deputat, aș vota moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. E un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național / Replica liderului senatorilor USR: „Cred că domnul Daniel Zamfir mai degrabă este pe persoană fizică”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat întârzierea avizelor ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), pentru finalizarea a patru hidrocentrale construite în proporție de minimum 75%, acuzând-o de „rea-voință” și a spus că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva acesteia. În replică, liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat că nu ia în calcul, în acest moment, ca PSD să voteze pentru moţiunea simplă depusă de AUR și crede că „domnul Daniel Zamfir mai degrabă este pe persoană fizică”.

Luni de la ora 16.00 are loc, în plenul Camerei Deputaților, dezbaterea moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, iar votul este programat pentru miercuri.

„Astăzi am invitat-o la Comisia economică pe ministrul Mediului, doamna Diana Buzoianu, pentru a ne explica motivele pentru care întârzie acordarea avizului de mediu pentru finalizarea a patru hidrocentrale. Acestea sunt în programul de guvernare prevăzute ca o urgență. De asemenea, au fost două decizii ale CSAT care au hotărât ca aceste obiective de importanță strategică România să fie finalizate. Doamna Buzoianu evită să acorde aviz de mediu. Din păcate, prin această atitudine – fie din neștiință, fie din rea-voință -, ministrul Mediului arată că este rău intenționată și, din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în funcția de ministru. (…) Insist în a spune că două decizii ale CSAT au stabilit că România trebuie să finalizeze cu prioritate cele patru hidrocentrale care deja sunt realizate în proporție de 75% și sunt obiective care asigură stabilitatea sistemului energetic național și, nu în ultimul rând, asigură un preț mai mic al energiei electrice pentru cetățeni, dincolo de faptul că reprezintă energie ieftină și verde”, a afirmat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, luni, la Parlament, transmite Agerpres.

Senatorul PSD i-a transmis premierului Ilie Bolojan că „liniștea unui coaliții nu poate fi sacrificând interesul strategic al României și sacrificând populația României care, iată, din acest motiv, este obligată să plătească un preț mult mai mare al energiei electrice”.

Zamfir a precizat că își va informa colegii deputați din PSD despre „documentele care arată că doamna ministru este rău intenționată”.

Decizia grupului PSD în privința moțiunii simple împotriva ministrului Diana Buzoianu, care se va dezbate luni și vota miercuri în Camera Deputaților, va fi luată miercuri, a explicat Zamfir.

„Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru (…). Nu este un atac la adresa USR, ci pur și simplu este un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național”, a adăugat Zamfir.

Zamfir a mai explicat că cele patru hidrocentrale au fost construite cu mulți ani înainte de delimitarea ariilor protejate.

„Cred că inclusiv prim-ministrul, cu atât mai mult conducerea PSD și colegii mei deputați vor analiza aceste documente, care să arate că nu e vorba aici de nicio decizie politică, ci pur și simplu de apărarea interesului național. România are nevoie să producă energie electrică ieftină, România are nevoie să devină independentă energetic. Or, argumentele de genul ‘acolo avem niște peștișori și niște păsărele pe care trebuie să le salvăm și să nu salvăm oamenii’… Atrag atenția doamnei ministru: o amenajare hidroenergetică, cum este cea de la Pașcani, dincolo de faptul că produce energie electrică ieftină, aceea acumulare reglementează și cursul Siretului, adică previne inundațiile din Moldova și, nu în ultimul rând, asigură atât alimentarea cu apă a orașului Pașcani, cât și zona de irigații. Ca atare, aceste amenajări hidroenergetice au funcțiuni multiple. Or, a te opune să construiești aceste obiective arată ori că nu înțelegi, ori că ești rău intenționat și ai în spate anumite interese care încep să iasă la lumină”, a transmis Zamfir.

Întrebat dacă USR o va susține pe ministrul Mediului și nu ar mai rămâne fără Diana Buzoianu la guvernare, Zamfir a spus: „Nu poți sacrifica interesul public pentru un ministru care dovedește că este incompetent în funcția pe care o ocupă. Eu nu cred că se poate ajunge în acest punct, dar dacă USR poate să gândească în acest fel, să sacrifice interesul național de a avea curent ieftin pentru populație și de a avea o independență energetică, pentru un om, înseamnă că nici USR nu mai are ce căuta la guvernare”.

În schimb, liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat, luni, că nu ia în calcul, în acest moment, ca PSD să voteze pentru moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, menţionând că ea este „probabil poate cel mai competent şi mai curajos ministru din acest guvern”, transmite Agerpres.

„Astăzi toţi parlamentarii USR, deputaţii în mod special, sunt pe baricade pentru a susţine, probabil poate cel mai competent şi mai curajos ministru din acest guvern. Spun asta pentru că USR a avut un pariu foarte bun în persoana doamnei ministru Diana Buzoianu, un om de o tenacitate şi de un curaj fenomenal. O vedem luptându-se cu mafia pădurilor, o vedem reformând nu doar legislativ Codul Silvic, dar şi ceea ce înseamnă Romsilva la nivel executiv, la nivel de cheltuieli, la nivel de număr de posturi de directori la nivel naţional. Vedem modificările pe care le aduce şi la Garda de Mediu şi, de asemenea, la Apele Române. Ori orice formă prin care, în mod făţiş, cineva se împotriveşte acestor reforme nu poate să aibă decât două explicaţii: fie un pact cu sistemul acela osificat cu care doamna Diana Buzoianu se luptă, fie o formulă în care există o altă intenţie care nu poate fi adusă la suprafaţă”, a afirmat Pălărie.

Întrebat în legătură cu faptul că liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat că le-ar recomanda deputaţilor social-democraţi să voteze moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Mediului, Pălărie a spus: „Eu cred că domnul Daniel Zamfir mai degrabă este pe persoană fizică, asta consider”.

„El a avut o temă de-a lungul timpului legată de hidrocentrale, unde am analizat cu foarte mare atenţie şi deciziile CSAT, prin care aceste hidrocentrale erau trecute în capitolul de obiective de importanţă de securitate naţională. Cu toate acestea, doamna ministru nu poate fi acuzată sub nicio formă de rea intenţie, dimpotrivă, operează şi acţionează în baza legii. O să vedem mai departe, am stat de vorbă cu colegi din PSD care nu erau la curent cu aceste iniţiative ale domnului Zamfir”, a adăugat Pălărie.

El a spus că nu ia în calcul, în acest moment, ca PSD să voteze pentru această moţiune.

„Eu nu iau în calcul în acest moment ca PSD să voteze pentru o astfel de moţiune. Repet, deci în momentul de faţă sunt ridiculizaţi colegii din AUR cu o astfel de moţiune simplă împotriva unui astfel de ministru. Deci, nu e suficientă, în opinia mea, pare-se, ruşinea celor de la AUR, care, sigur, vor citi textul moţiunii, vor exista şi dezbateri. Eu sub nicio formă nu m-aş fi gândit că cineva se poate alătura unui demers – mă refer la cel al moţiunii simple – atât de ridicol. Fiecare îşi alege în politică poziţia”, a mai spus Pălărie.

Întrebat dacă, în cazul în care PSD va vota moţiunea, USR va mai sta la masă cu social-democraţii, liderul senatorilor USR a răspuns: „Vom avea o discuţie separată, la momentul respectiv, eu în continuare nu cred că ăsta este un scenariu, chiar dacă există un anunţ că se va întâmpla”.

„Până miercuri mai e timp. Eu cred că miercuri toată lumea va vota aşa cum ne-am obişnuit, şi anume în susţinerea miniştrilor care fac parte din coaliţia de guvernare”, a adăugat Pălărie.