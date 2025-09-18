Legenda tenisului Bjorn Borg, despre cum luptă cu cancerul la prostată „în fiecare zi ca și cum ar fi finala de la Wimbledon”

Legenda tenisului Bjorn Borg spune că ia viaţa „zi cu zi, an cu an” după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată „extrem de agresiv”, notează News.ro.

Suedezul în vârstă de 69 de ani a anunţat vestea în ultimul capitol al autobiografiei sale, afirmând că boala se află „în stadiul cel mai avansat”, dar că va „lupta în fiecare zi ca şi cum ar fi finala de la Wimbledon”.

Fostul număr unu mondial Bjorg a câştigat 11 titluri de Grand Slam, inclusiv cinci titluri consecutive la Wimbledon, înainte de a se retrage în mod neaşteptat la vârsta de 25 de ani.

Suedezul se află în remisie, după ce a suferit o operaţie în 2024, dar a descris diagnosticul ca fiind „dificil din punct de vedere psihologic”.

„Am vorbit cu medicul şi mi-a spus că este foarte, foarte grav”, a declarat Borg pentru BBC Breakfast.

„Mi-a spus că am aceste celule canceroase latente [şi] că va fi o luptă în viitor. La fiecare şase luni mă duc să fac teste. Am făcut ultimul test acum două săptămâni. Este ceva cu care trebuie să trăiesc”, a afirmat el.