Lasconi: Comisia de la Veneția confirmă ce am spus din primul moment, că decizia Curții Constituționale de a anula alegerile a fost abuzivă

Președinta USR, Elena Lasconi, a susținut, luni, că Comisia de la Veneția confirmă ceea ce ea a spus din primul moment, respectiv că decizia Curții Constituționale de a anula alegerile a fost abuzivă.

„Comisia de la Veneția ne spune suficient de clar, pentru cine vrea să audă și să înțeleagă, că modul în care CCR a anulat la noi alegerile prezidențiale a fost unul abuziv. Biroul Electoral Central trebuia să ia o decizie în acest caz, nu cei 9 judecători ai CCR, numiți politic. România are reguli clare pentru alegeri, BEC avea responsabilități, dar a preferat să fie un pion într-un joc mai mare, care a dus la călcarea în picioare a democrației noastre”, arată Elena Lasconi într-o postare pe Facebook.

Președinta USR susține că BEC avea obligația să mențină votul fiecăruia dintre noi în siguranță și să intervină. „Nu a făcut-o! CCR a fost lăsată să ia această decizie abuzivă pentru ca nimeni să nu o mai poată contesta. Asta nu e democrație funcțională”, adaugă Lasconi.

„Mi s-a spus că greșesc, că sunt subiectivă, că am un interes personal atunci când, din primul moment, am atras atenția că democrația noastră este în pericol dacă CCR devine stat în stat. Și, în ciuda atacurilor constante, am continuat să spun ADEVĂRUL, să lupt pentru ceea ce este CORECT!”, mai afirmă Elena Lasconi.

Ea spune că, „după două luni de la anularea alegerilor suntem, în continuare, în întuneric, fără a avea nicio dovadă privind nereguli și interferențe în procesul electoral care ar fi putut afecta rezultatul votului”.

„Nu știm de la niciunul dintre responsabili care sunt datele concrete pe baza cărora s-a luat această decizie fără precedent.

Dacă vrem să rămânem în democrație, opiniile Comisiei de la Veneția trebuie respectate și transpuse în lege. În România suntem încă în situația în care deciziile se iau arbitrar, în spatele ușilor închise. Fără transparență, fără dovezi”, mai afirmă președinta USR.

Elena Lasconi menționează concluzii și recomandări ale Comisiei de la Veneția:

1.⁠ ⁠îmbunătățirea legislației privind anularea alegerilor;

2.⁠ ⁠decizia de anulare ar trebui să fie luată de BEC și să poată fi atacată la Instanța Constituțională (CCR) sau la Instanța Supremă (ÎCCJ)/specializată;

3.⁠ ⁠o Curte Constituțională ar putea invalida alegerile doar în circumstanțe excepționale și clar reglementate. CCR trebuia să motiveze cu dovezi clare de nerespectare a regulilor de campanie, nu doar cu informații clasificate de la SRI, trebuia să dea părților interesate posibilitatea de a-și expune punctul de vedere înainte de a de lua decizia.

„Sunt aici să apăr democrația și, în ciuda tuturor piedicilor care mi se pun, voi lupta pentru ca fiecare vot să fie apărat! România merită să fie țara în care fiecare cetățean e respectat, iar statul lucrează pentru oameni!”, încheie Lasconi.

Context. Comisia de la Veneția a făcut public luni un raport despre anularea alegerilor prezidențiale din România de către Curtea Constituțională.

”Dovedirea încălcărilor legii prin campanii online și prin intermediul social media este deosebit de dificilă. Deciziile bine motivate și transparente cu privire la astfel de chestiuni sunt cruciale. În opinia Comisiei de la Veneția, astfel de decizii ar trebui să indice cu precizie încălcările și dovezile, și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe informații clasificate (care pot fi folosite doar ca informații contextuale), deoarece acest lucru nu ar garanta transparența și verificabilitatea necesare”, se arată în raport.

”Părțile afectate trebuie să aibă posibilitatea de a-și prezenta punctele de vedere și dovezile”, mai arată Comisia de la Veneția în raportul său.

Instituția arată că ”trebuie avut în vedere faptul că anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România de către Curtea Constituțională a României, chiar dacă nu este prima decizie judecătorească de anulare a alegerilor prezidențiale din Europa, este specială din mai multe puncte de vedere”.

