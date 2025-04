Lanţul de fast-food Wendy’s lămureşte tweet-urile sale devenite virale, după ce Katy Perry a făcut o scurtă călătorie în spaţiu

De când vedeta pop Katy Perry s-a întors pe Pământ la începutul acestei săptămâni, numărul de meme-uri referitoare la scurta sa călătorie în spaţiu a crescut vertiginos. După ce a intervenit cu propriile sale glume, lanţul american de fast-food Wendy’s a precizat că tweet-urile sale devenite virale nu au fost menite să ofenseze, transmite News.ro.

În urma criticilor venite din partea urmăritorilor, compania a emis un comunicat în care afirmă că nu are nicio problemă cu artista.

„Întotdeauna aducem puţin condiment pe reţelele noastre de socializare, dar Wendy’s are mult respect pentru Katy Perry şi pentru talentul ei extraordinar”, a precizat lanţul de fast-food.

Echipajul format numai din femei şi plin de vedete de pe racheta Blue Origin a lui Jeff Bezos a decolat luni din Texas şi a zburat timp de 11 minute în total. Perry a fost însoţită de alte cinci femei, printre care jurnalista Gayle King şi partenera lui Jeff Bezos, Lauren Sanchez.

Însă reacţiile cântăreţei „Fireworks” au captivat internetul mai mult decât ale altora. După aterizare, ea a sărutat pământul, spunând că s-a simţit „atât de conectată la iubire”.

King a dezvăluit că Perry a cântat „What a Wonderful World” a lui Louis Armstrong în timp ce se afla în spaţiu.

Meme-urile şi comentariile au început să apară pe platformele social media, inclusiv seria de postări ale Wendy pe contul său oficial X atunci când naveta a aterizat: „Când am spus femei în STEM (femei în ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică), nu asta am vrut să spunem” şi „Putem să o trimitem înapoi”.



Can we send her back

— Wendy’s (@Wendys) April 15, 2025

Deşi zborul spaţial a fost menit să celebreze femeile, echipajul s-a confruntat cu unele critici. Reacţiile au variat de la impactul zborului asupra mediului la reducerile iminente pentru actualii angajaţi ai Nasa.

Alte celebrităţi şi-au dat şi ele cu părerea

„Cred că este un pic lăcomie”, a declarat actriţa Olivia Munn într-o apariţie la TODAY. „Explorarea spaţială a avut ca scop aprofundarea cunoştinţelor noastre şi ajutorarea omenirii. Ce vor face ele acolo sus ne va ajuta aici jos?”

Modelul şi activista Emily Ratajkowski a spus pe TikTok că zborul a fost „dincolo de parodie”.

„Uitaţi-vă la starea lumii şi gândiţi-vă la câte resurse au fost alocate pentru trimiterea acestor femei în spaţiu”, a spus ea. „Pentru ce?”

Dar nu toate reacţiile au fost negative. Vedeta reality TV Khloe Kardashian a spus: „Orice visezi este la îndemâna noastră, mai ales în zilele noastre”.

Oprah Winfrey, o prietenă apropiată a lui King, a urmărit de asemenea lansarea. Ea a fost văzută lăcrimând în timp ce nava a aterizat.

„Nu am fost niciodată mai mândră de prietena mea ca astăzi”, a spus ea.

King a contracarat unele dintre comentariile negative, spunând că ea crede că zborul a inspirat femeile tinere care doresc să devină astronauţi.

„Simt că oricine critică nu înţelege cu adevărat ce se întâmplă aici”, a spus ea.