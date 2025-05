McLaren domină antrenamentele la Imola: Lando Norris, cel mai rapid în ultima sesiune liberă

Pilotul McLaren Lando Norris a stabilit timpul de referință (1:14.897) în ultima sesiune de antrenamente libere de pe circuitul de la Imola, din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 de la Emilia Romagna (Italia).

Britanicul a fost urmat de colegul său de la McLaren Oscar Piastri la doar 0.100 secunde, în timp ce podiumul a fost completat de campionul mondial Max Verstappen (Red Bull Racing), care a venit la diferență de 0.181 secunde.

Puștiul Kimi Antonelli (Mercedes) a terminat pe poziția a patra, la 0.502 secunde, și a fost urmat de Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Williams) și Isack Hadjar (Racing Bulls). Lewis Hamilton a bifat doar poziția a zecea (+0.890).

FP3 CLASSIFICATION

