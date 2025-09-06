Lando Norris cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente la Monza. Charles Leclerc, din nou foarte aproape / Rezultat de excepție: Primul și ultimul pilot, la o diferență de mai puțin de o secundă

Lando Norris (McLaren) s-a impus în ultimul antrenament de pe „Templul Vitezei”, sâmbătă, la capătul unei sesiuni extrem de strânse în care cei 20 de piloți s-au aflat la o diferență de cel mult o secundă de lider, și a oprit cronometrul la 1’19”331.

Charles Leclerc (Ferrari) a fost aproape de primul loc, dar până la urmă a încheiat pe doi, la 21 de miimi de lider, în timp ce Oscar Piastri (McLaren) a trebuit să se mulțumească doar cu ultima poziție de pe podium (+0”165).

A treia sesiune de antrenamente libere a Marelui Premiu al Italiei de sâmbătă a fost marcată mai ales de o dispută pe pistă între Max Verstappen și Esteban Ocon. La prima șicană, manevra francezului de la Haas a declanșat câteva înjurături din partea olandezului de la Red Bull. Apoi, EL3 s-au animat în momentul în care McLaren-urile au ieșit în față.

Primul pilot (Lando Norris) și ultimul pilot (Esteban Ocon de la Haas) au fost despărțiți de mai puțin de o secundă în clasamentul antrenamentului (+0”973).

Max Verstappen (Red Bull) a încheiat pe locul 4, la o zecime și jumătate de Norris. Cvadrupul campion mondial îi are în spate pe George Russell (locul 5, Mercedes) și Gabriel Bortoleto (Sauber, locul 6).

Lewis Hamilton (Ferrari) a semnat al 7-lea timp (+0’’267), imediat în fața lui Isack Hadjar (Racing Bulls).