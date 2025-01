Lando Norris, cel mai mare bonus primit în sezonul 2024 al Formulei 1 – Cum arată topul salariilor piloților

Titlul câștigat la constructori de McLaren a adus bonusuri financiare importante pentru Landro Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți ai echipei cu sediul la Woking. Cu toate acestea, tot Max Verstappen rămâne pilotul cu cele mai mari încasări în sezonul 2024 al Formulei 1.

McLaren s-a încoronat campioană la constructori după 26 de ani, iar acest lucru s-a tradus printr-un bonus foarte mare primit de Lando Norris.

Pilotul englez a primit din partea echipei sale 22,44 de milioane de euro drept bonusuri după sezonul 2024 din Formula 1. Grație acestei sume, Norris a fost al treilea în topul încasărilor în ceea ce-i privește pe piloți.

Nici coechipierul Oscar Piastri nu stă deloc rău: McLaren i-a virat în cont un bonus de 16,59 milioane de euro. Pilotul australian a ajuns astfel la un total de 21,47 de milioane de euro în sezonul de anul trecut.

Cu toate că a avut bonusuri mai mici decât piloții McLaren, Max Verstappen a fost în 2024 cel mai bine plătit pilot de pe grila Formulei 1.

Salariul imens l-a ajutat pe campionul mondial să fie primul și în această ierarhie: salariu de 58,55 milioane de euro și un total al câștigurilor de 73,19 milioane de euro.

Al doilea a fost Lewis Hamilton, cel care a avut încasări frumoase, cu toate că din punct de vedere al rezultatelor a bifat unul dintre cele mai slabe sezoane ale sale în Marele Circ.

Hamilton a încheiat anul cu un total de 55,62 milioane de euro: salariul său de la Mercedes însumând 53,67 de milioane de euro, informează speedcafe.com, care citează clasamentul Forbes.

Topul salariilor piloților din Formula 1 în sezonul 2024 al Marelui Circ

