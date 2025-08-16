Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la Manchester City ar facilita venirea lui Donnarumma
Galatasaray a făcut o ofertă iniţială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato, citat de News.ro.
Portarul de la Manchester City, care nu a fost selecţionat pentru primul meci al sezonului cu Wolverhampton, ar putea pleca din Anglia, dar cei de la City solicită o sumă mai mare pentru plecarea lui.
Plecarea brazilianului i-ar putea permite lui Gianluigi Donnarumma să vină la Manchester City. Portarul naționalei Italiei este complet deschis unei mutări la gruparea de pe Etihad, căutând campionatul englez după experiența din Franța.
🚨🟡🔴 EXCL: Galatasaray send first official bid to Man City for Éderson.
Proposal in the region of €10m while City ask for higher fee.
Gigio Donnarumma has already opened doors to City move, no issues on personal terms 🔵🇮🇹
🔀 If Éderson leaves, Donnarumma can join #MCFC. pic.twitter.com/m1qqmcvr0Q
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025
Portarul italian de 26 de ani şi-a anunţat marţi plecarea de la Paris Saint-Germain, după mai multe tensiuni cu conducerea clubului câștigător al ultimei ediții de Champions League.
