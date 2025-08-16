G4Media.ro
Gianluigi Donnarumma
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la Manchester City ar facilita venirea lui Donnarumma

Galatasaray a făcut o ofertă iniţială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato, citat de News.ro.

Portarul de la Manchester City, care nu a fost selecţionat pentru primul meci al sezonului cu Wolverhampton, ar putea pleca din Anglia, dar cei de la City solicită o sumă mai mare pentru plecarea lui.

Plecarea brazilianului i-ar putea permite lui Gianluigi Donnarumma să vină la Manchester City. Portarul naționalei Italiei este complet deschis unei mutări la gruparea de pe Etihad, căutând campionatul englez după experiența din Franța.

Portarul italian de 26 de ani şi-a anunţat marţi plecarea de la Paris Saint-Germain, după mai multe tensiuni cu conducerea clubului câștigător al ultimei ediții de Champions League.

