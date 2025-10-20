La Timișoara s-ar putea plăti atât cât consumi, în cazul încălzirii în sistemul centralizat / ”Să ai cumva un buton de on-off pentru fiecare apartament în parte” / Ideea nu e implementată din cauza lipsei banilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Contorizarea separată a căldurii în fiecare apartament ar putea fi posibilă și în Timișoara, la scară largă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Contorizarea pe orizontală este soluția propusă de Colterm pentru a evita conflictele dintre locatarii care vor să pornească încălzirea și cei care preferă să o amâne din cauza costurilor.

Administratorul special al Colterm, Cristian Amza, spune că sistemul permite fiecărui apartament să controleze individual consumul de căldură.

“Varianta ca să ne pliem și pe sistemul centralizat și să ai cumva un buton de on-off pentru fiecare apartament în parte. înseamnă contorizarea pe orizontală. Practic, la fel cum orice apartament are un contor de energie electrică, are un apometru pentru apă rece în baie sau în bucătărie, ar trebui să aibă un contor de energie termică la ușă. Există câteva proiecte de genul acesta în Timișoara, ele au fost demarate experimental, dacă vreți să le spunem așa, de-a lungul timpului, funcționează, este ok sistemul, doar că necesită bani”, spune administratorul Colterm.

Reprezentanții Colterm explică faptul că sistemul presupune instalații interioare de distribuție pe orizontală și contorizarea fiecărui apartament, cu coloane de alimentare tur-retur montate pe casa scării