La 80 de ani de la Ziua Z, un veteran american centenar se pregătește să se căsătorească în Normandia

Harold Terens, un veteran centenar al celui de-al Doilea Război Mondial, și logodnica sa Jeanne Swerlin, în vârstă de 96 de ani, se vor căsători în Franța cu ocazia celei de-a 80-a aniversării a Debarcării, scrie Le Figaro.

Pe aeroportul Palm Spring din Florida, cei doi au schimbat priviri pline de dragoste, s-au ținut de mână și s-au sărutat ca și cum ar fi fost prima lor zi împreună.

Cuplul va lua parte la ceremonia de Ziua Z din Normandia. Două zile mai târziu, se vor căsători la Carentan-les-Marais, în apropiere de plajele unde mii de soldați au debarcat în 1944.

