G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

La 65 de ani, Antonio Banderas nu se gândeşte la pensie

Antonio Banderas
Sursa foto: Facebook Antonio Banderas

La 65 de ani, Antonio Banderas nu se gândeşte la pensie

Articole10 Aug 0 comentarii

Starul spaniol Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, în ziua în care a împlinit 65 de ani, că nu are nicio intenţie să se retragă din cinematografie, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Când aveam 20 de ani, credeam că oamenii de 65 de ani merg în baston”, a mărturisit actorul cunoscut pentru rolurile sale din „Masca lui Zorro”, „Desperado” sau „Philadelphia”.

„Înainte, te pensionai la 65 de ani. Acum nu mai este aşa, acum este mai târziu”, a adăugat el într-un interviu acordat cotidianului El Paso.

„Poate că fac lucruri pe care nu ar trebui să le fac”, a adăugat starul spaniol, care a suferit un atac de cord în 2017. „Dar doctorii spun că sunt bine, că pot face ce vreau”, a adăugat el.

Actorul a spus că a început recent lecţii de muzică şi şi-a cumpărat un pian. „Cred că sunt unul dintre acei oameni care mor dacă se opresc. Fac o meserie pe care o iubesc: este norocul vieţii mele”.

Antonio Banderas, care a început să joace la începutul anilor 1980, continuă să administreze teatrul pe care l-a deschis în 2019 în oraşul său natal, Malaga, din sudul Spaniei.

Actorul a petrecut o parte din vară la Boston filmând producţia biografică despre legendarul bucătar american Anthony Bourdain, intitulată „Tony”, înainte de a pleca în Insulele Canare pentru a lucra la un thriller, „Above and Below”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

sursa foto: Facebook/Antony Hopkins

La ce ne uităm în mini-vacanța de 1 Decembrie? Filme cu Antony Hopkins, Antonio Banderas, Milla Jovovich, Blake Lively, Gillian Anderson, Clint Eastwood pe AXN

Articole29 Noi 2022
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.