Kievul revendică un nou atac la rafinăria Riazan, al doilea în mai puţin de o săptămână

Armata ucraineană revendică duminică un atac cu dronă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o rafinărie în regiunea rusă Riazan, ”una dintre cele patru cele mai mari ale Federaţiei ruse”, situată la sud de Moscova, al doilea atac la această instalaţie în mai puţin de o săptămână, relatează AFP, citată de News.ro.

”Unităţi ale Forţelor sistemelor fără pilot (…) au lovit din nou instaşaţiile societăţii de rafinare a petrolului Riazan, care aprovizionează armata ocupaţiei ruse”, anunţă într-un comunicat Statul Major ucrainean.



”Explozii şi un incendiu au fost înregistrate în zona ţintită” în noaptea de sâmbătă spre duminică, adaugă Statul Major.



Potrivit Kievului, ţinta vizată este ”una dintre cele patru cele mai mari rafinării ale Federaţiei ruse” şi produce ”carburant diesel şi kerosen” pentru armata rusă.



Rafinăria Riazan a fost atacată vineri cu drone de către Kiev, care dădea asigurări că a ”lovit ţinte importante ale ocupanţilor în regiunile ruse Riazan şi Briansk”.

1.250 DE BOMBE AERIENE

Kievul desfăşoară numeroase raiduri împotriva teritoriului rus sau teritoriului ucrainean controlat de forţele Moscovei şi anunţă că este vorba despre represalii la bombardamente în Ucraina de la invazia rusă, în urmă cu aproape trei ani.

Guvernatorul rus al regiunii Riazan, Pavel Malkov, a anunţat pe Telegram, în noaptea de sâmbătă spre duminică, că ”aeronave fără pilot au fost distruse deasiupra teritoriului regiunii Riazan” de către apărarea antiaeriană rusă.

”Pagubele sunt în curs de evaluare”, anunţa el.

În pofida unor zvonuri despre negocieri de pace tot mai persistente după instalarea la putere în Statele Unite a lui Donald Trump, care promite o pace rapidă între Ucraina şi Rusia, cei doi beligeranţi îşi continuă atacurile aeriene reciproce.

”În săptămâna care a trecut, Ucraina a suferit sute de atacuri ruse cu diverse tipuri de armament: aproximativ 1.250 de bombe aeriene, peste 750 de drone de atac şi peste 20 de rachete”, enumera sâmbătră preşedintele ucrainean Volodim Zelenski.

El le-a cerut din nou partenerilor săi să consolideze capacităţile apărării Ucrainei.