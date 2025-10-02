Kelemen Hunor: Guvernul şi coaliţia sunt foarte stabile. PSD şi PNL se înţeleg foarte bine

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul este foarte stabil, la fel şi coaliţia de guvernare, fiindcă PSD şi PNL se înţeleg foarte bine, a declarat joi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întrebat la Europa FM dacă săptămâna viitoare va negocia formarea unui nou guvern, liderul UDMR a negat: „Nu, deloc. Guvernul e foarte stabil, coaliţia e foarte stabilă, fiindcă PSD cu PNL se înţeleg foarte bine. Au un exerciţiu de trei ani, dacă nu mă înşel, de guvernare împreună. Sigur, actorii s-au schimbat, dar asta nu înseamnă că cele două partide nu se înţeleg. Sigur că mai sunt nişte discuţii, aparent chiar conflicte, dar şi ieri am văzut pe rectificare, când ei s-au înţeles, atunci ceea ce am spus eu sau ce a zis Fritz nu mai avea o importanţă foarte mare.”

În context, el a subliniat importanţa investiţiilor, pentru că ar putea să existe „o problemă reală anul viitor”.

„Era vorba de investiţii, cum facem să păstrăm investiţiile publice, fiindcă, până la urmă, să tai cheltuielile nu este o reformă sau să măreşti taxele nu este o reformă. Şi, dacă noi răcim economia, creştem inflaţia, reducem consumul – acum suntem în recesiune tehnică, 0,2 – 0,3% creştere economică nu e creştere, e recesiune tehnică – e foarte posibil să avem o problemă reală anul viitor. Şi atunci eu am susţinut că investiţiile trebuie păstrate cu orice preţ, fiindcă dacă şi firmele româneşti care muncesc în zona de construcţii la investiţii publice închid poarta, disponibilizările, sigur, înseamnă o povară în plus pe bugetul asigurărilor sociale – atunci vom avea o problemă. (…) Deci eu cred că nu trebuie nimeni să se gândească la instabilitate politică – nu e nevoie de aşa ceva în România”, a subliniat Kelemen Hunor.

Întrebat ce se va întâmpla dacă pachetul 2 de măsuri va pica la Curtea Constituţională, el a arătat că „va fi un moment greu şi va fi dificil să ieşi în faţa oamenilor”.

„Şi eu despre această problemă de legitimitate morală am vorbit – să spui că n-ai reuşit să rezolvi această nedreptate care, cel puţin pentru marea majoritate a oamenilor din societatea noastră înseamnă o nedreptate – pleacă, la 48 de ani ieşi la pensie şi ai o pensie mare şi foarte mare chiar, nu e ok. Deci atunci vom avea o problemă, un moment mai dificil, dar legitimitatea politică, juridică a coaliţiei nu se pune sub semnul întrebării. Legitimitatea morală, da. Noi până acum n-am făcut nicio reformă. Deci reformele încă n-au fost făcute. Ceva un pic foarte puţin la educaţie, dar şi acolo povara e pe profesori, fiindcă au crescut normele, dar asta este situaţia. Şi au fost simplificate un pic procedurile şi mai ales comasarea şcolilor, care înseamnă mai puţină administraţie, mai puţină birocraţie, sper. Singura reformă – să schimbi vârsta de pensionare şi să schimbi sistemul. Creşterea taxelor nu e reformă. Că creşti taxele, n-ai schimbat nimic. Doar pui povara pe fiecare şi ceri să aduci mai mulţi bani. Era o necesitate, o urgenţă, fiindcă anul trecut au reuşit să dea o gaură în buget cât zidul chinezesc, se vede şi de pe Lună – această gaură de 10% aproape – şi da, această coaliţie avea această urgenţă, dar nu e cazul să discutăm despre plecarea unuia sau altuia”, a explicat preşedintele UDMR.

Potrivit acestuia, PSD şi PNL nu sunt adversari.

„Ei nu sunt adversari. Anul trecut au fost, pentru un moment scurt, la alegerile prezidenţiale – bănuiesc că şi ei au dat seama că au făcut o greşeală mare atunci – că au avut doi candidaţi şi au aruncat totul pe o singură miză. Şi au făcut şi jocuri tactice stupide, aducând voturi în ziua votului, aşa cum au şi recunoscut într-o înregistrare publică şi distribuită de ei, şi la AUR, şi lui Georgescu. Deci, din acest punct de vedere, sigur că a fost pentru ei o perioadă dificilă, dar această perioadă dificilă, din păcate, din cauza deficitului bugetar, se prelungeşte asupra fiecărui om”, a mai spus Kelemen Hunor.