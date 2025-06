Kelemen Hunor: Dacă trei au acceptat această soluţie cu rocada şi trei au 60% în Parlament, eu ce ar fi trebuit să fac? Să-mi tai venele? / Eu nu o să vreau să fiu prim-ministru patru luni, că nu vreau să mă fac de râs şi să fac România de râs

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, despre decizia prviind o rocadă a premierilor, între partide, că dacă trei au acceptat această soluţie cu rocada şi trei au 60% în Parlament, el ce ar fi putut să facă, să îşi taie venele? Kelemen Hunor a menţionat că nu o să vrea să fie prim-ministru patru luni, pentru că nu vrea să se facă de râs şi să facă România de râs, transmite News.ro.

Kelemen Hunor a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni, despre decizia din negocierile partidelor, pentru rocada premierilor, că această întrebare trebuie pusă lui Sorin Grindeanu şi lui Ilie Bolojan.

”În momentul în care am trecut la rocadă în 2021, deficitul României era 5,7-8% Când am plecat noi, în 2023, în momentul când s-a făcut rocada, deficitul era undeva la 5,7% la sfârşitul anului 2023, şi de acolo, într-un an de zile, a ajuns la 9,3%. An electoral, rocadă şi aşa mai departe. Nu spun că va falimenta şi în viitor. Am spus că a falimentat România”, a arătat preşedintele UDMR.

”Dacă trei au acceptat această soluţie cu rocada şi trei au 60% în Parlament, eu ce ar fi trebuit să fac? Să-mi tai venele? Eu am spus că nu-s de acord cu asta, dar n-am ce face. Deci majoritatea confortabilă a acceptat rocada. Eu nu o să vreau să fiu prim-ministru patru luni de zile, să fiţi siguri, că nu vreau să mă fac de râs şi să fac România de râs”, a subliniat Kelemen Hunor.