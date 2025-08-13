G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Singapore vinde genți Hermès și lingouri de aur confiscate în cel mai…

hermes birkin geanta
Sursa foto: farfetch.com

Singapore vinde genți Hermès și lingouri de aur confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din istoria țării

Fashion13 Aug • 253 vizualizări 1 comentariu

Autoritățile din Singapore urmează să scoată la vânzare o colecție impresionantă de bunuri de lux confiscate de la condamnații implicați în cel mai mare scandal de spălare de bani din statul asiatic, relatează Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat emis marți de poliție, filiala locală a firmei de consultanță Deloitte a fost desemnată să administreze procesul de valorificare a bunurilor non-cash. În această săptămână, autoritățile au predat companiei peste 460 de articole de lux și 58 de lingouri de aur, parte dintr-un sechestru mai amplu, estimat la 3 miliarde de dolari singaporezi (aproximativ 2,3 miliarde USD), legat de scandalul izbucnit în urmă cu doi ani.

Printre bunurile prezentate public se numără lingouri de aur, coliere din jad, peste zece ceasuri de colecție Richard Mille și Patek Philippe, zeci de genți Hermès și o geantă Louis Vuitton în ediție limitată, în formă de dovleac galben, creată în colaborare cu artista japoneză Yayoi Kusama.

După declanșarea scandalului, autoritățile au aplicat amenzi financiare unor bănci internaționale de top pentru deficiențe în respectarea regulilor de conformitate. Mai mulți bancheri privați au fost inculpați, iar guvernul a propus interzicerea accesului condamnaților pentru spălare de bani la funcții de conducere, investigând totodată firme de avocatură implicate.

Procesul de valorificare a bunurilor confiscate a început anterior, la finalul anului 2024, când valoarea totală a acestora era estimată la 2,79 miliarde de dolari singaporezi. Deși cea mai mare parte era reprezentată de numerar și active financiare, au fost deja vândute mai multe proprietăți de lux, automobile și abonamente la cluburi exclusiviste. Veniturile obținute sunt depuse într-un cont special administrat de guvernul Singapore.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Louis Vuitton, suspectat de spălare de bani în Țările de Jos

Fashion21 Iul 2025 • 317 vizualizări
1 comentariu

1 comentariu

  1. Pe unde isi baga moda geanta – chiar si in forma de dovleac – apara numai belele…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.