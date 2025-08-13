Singapore vinde genți Hermès și lingouri de aur confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din istoria țării

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autoritățile din Singapore urmează să scoată la vânzare o colecție impresionantă de bunuri de lux confiscate de la condamnații implicați în cel mai mare scandal de spălare de bani din statul asiatic, relatează Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat emis marți de poliție, filiala locală a firmei de consultanță Deloitte a fost desemnată să administreze procesul de valorificare a bunurilor non-cash. În această săptămână, autoritățile au predat companiei peste 460 de articole de lux și 58 de lingouri de aur, parte dintr-un sechestru mai amplu, estimat la 3 miliarde de dolari singaporezi (aproximativ 2,3 miliarde USD), legat de scandalul izbucnit în urmă cu doi ani.

Printre bunurile prezentate public se numără lingouri de aur, coliere din jad, peste zece ceasuri de colecție Richard Mille și Patek Philippe, zeci de genți Hermès și o geantă Louis Vuitton în ediție limitată, în formă de dovleac galben, creată în colaborare cu artista japoneză Yayoi Kusama.

După declanșarea scandalului, autoritățile au aplicat amenzi financiare unor bănci internaționale de top pentru deficiențe în respectarea regulilor de conformitate. Mai mulți bancheri privați au fost inculpați, iar guvernul a propus interzicerea accesului condamnaților pentru spălare de bani la funcții de conducere, investigând totodată firme de avocatură implicate.

Procesul de valorificare a bunurilor confiscate a început anterior, la finalul anului 2024, când valoarea totală a acestora era estimată la 2,79 miliarde de dolari singaporezi. Deși cea mai mare parte era reprezentată de numerar și active financiare, au fost deja vândute mai multe proprietăți de lux, automobile și abonamente la cluburi exclusiviste. Veniturile obținute sunt depuse într-un cont special administrat de guvernul Singapore.