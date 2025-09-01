Kelemen Hunor: Condamnăm orice formă de violenţă verbală şi fizică / Responsabilitatea, a celor care incită la ură împotriva comunităţilor minoritare / Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, luni, un mesaj în care condamnă ”orice formă de violenţă verbală şi fizică”, având în vedere recentele incidente din ţară. El crede, totuşi, că responsabilitatea nu este doar a autorilor acestor fapte, ci şi a clasei politice care trebuie să ”se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti”, transmite News.ro.

”Condamnăm orice formă de violenţă verbală şi fizică. În ultimele zile, lucrătorii străini au fost atacaţi – oameni care doresc să muncească cinstit şi să îndeplinească sarcini pe care nimeni altcineva nu le face. Violenţa nu are loc în societate şi nu ar trebui niciodată tolerată”, a scris, luni, pe Facebook, liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Acesta crede, totuşi, că ”responsabilitatea nu revine doar autorilor, ci şi celor care incită de ani de zile la ură împotriva comunităţilor minoritare şi încearcă să facă acceptabilă atmosfera ostilă”.

”Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti. Ştiu că situaţia din ţară este dificilă în acest moment, dar populismul nu este niciodată soluţia, iar provocarea nu este niciodată remediul”, a mai transmis Kelemen Hunor.

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia.

Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.