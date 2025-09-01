G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Kelemen Hunor: Condamnăm orice formă de violenţă verbală şi fizică / Responsabilitatea,…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Kelemen Hunor: Condamnăm orice formă de violenţă verbală şi fizică / Responsabilitatea, a celor care incită la ură împotriva comunităţilor minoritare / Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti

Articole1 Sep • 71 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, luni, un mesaj în care condamnă ”orice formă de violenţă verbală şi fizică”, având în vedere recentele incidente din ţară. El crede, totuşi, că responsabilitatea nu este doar a autorilor acestor fapte, ci şi a clasei politice care trebuie să ”se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Condamnăm orice formă de violenţă verbală şi fizică. În ultimele zile, lucrătorii străini au fost atacaţi – oameni care doresc să muncească cinstit şi să îndeplinească sarcini pe care nimeni altcineva nu le face. Violenţa nu are loc în societate şi nu ar trebui niciodată tolerată”, a scris, luni, pe Facebook, liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Acesta crede, totuşi, că ”responsabilitatea nu revine doar autorilor, ci şi celor care incită de ani de zile la ură împotriva comunităţilor minoritare şi încearcă să facă acceptabilă atmosfera ostilă”.

”Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti. Ştiu că situaţia din ţară este dificilă în acest moment, dar populismul nu este niciodată soluţia, iar provocarea nu este niciodată remediul”, a mai transmis Kelemen Hunor.

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia.

Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Parlamentarii AUR, protest în prima şedinţă de plen din noua sesiune, faţă de prelungirea controlului judiciar pentru Călin Georgescu

Articole1 Sep • 291 vizualizări
2 comentarii

Ministrul Educaţiei, mesaj pentru începutul anului şcolar: Educaţia va avea salarii şi burse până la sfârşitul anului şi a contribuit, alături de alte domenii, şi la stabilitatea ţării / Nu mai este loc pentru alte măsuri de criză în acest domeniu

Articole29 Aug • 946 vizualizări
1 comentariu

Piperea (AUR) spune că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un „val de ură”, nici nu are legătură cu AUR şi este o înscenare: Totul filmat ca la carte, şi, corolarul regiei, în câteva zeci de minute, filmul incidentului apare la tv

Articole28 Aug • 1.010 vizualizări
4 comentarii

1 comentariu

  1. „Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia.”
    Parca faza asta a fost lamurita deja si era vorba despre atacarea nepalezului fiindca se daduse la iubita si sora minore ale atacatorului cu nume neaos romanes Samir Lakatos.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.