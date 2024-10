Kelemen Hunor a venit pe motocicletă la BEC ca să își depună candidatura la alegerile prezidențiale. „Nu sunt un jucător la Loto. M-am înscris ca să arăt de ce oamenii sunt furioși și nemulțumiți. Susțin cota unică”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a venit pe motocicletă la Biroul Electoral Central (BEC) pentru a-și depune candidatura la alegerile pentru funcția de președinte al României, dar și listele de semnături.

Reprezentanţii UDMR au depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, lista cu peste 270.000 de semnături pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale, respectiv lista pentru diaspora, liderul formaţiunii, Kelemen Hunor, fiind candidat pentru a patra oară la funcţia de preşedinte al României.

„Eu, la alegerile prezidenţiale, a patra oară depun semnăturile şi candidatura. Să nu credeţi că sunt un jucător la Loto care vine de fiecare dată şi crede că la un moment dat totuşi va avea noroc. Nu, aici nu e vorba despre un câştig personal, eu candidez pentru a spune lucrurilor pe nume şi pentru a arăta care sunt problemele reale ale României astăzi şi pentru români şi pentru maghiari şi pentru celelalte etnii. Nu contează aici etnia, fiindcă problemele sunt valabile pentru fiecare dintre noi. Vreau să arăt de ce sunt oamenii furioşi, de ce sunt nemulţumiţi de stat, de ce are Iohannis dreptate când vorbeşte despre statul eşuat şi care sunt soluţiile pentru a rezolva această problemă enormă care înseamnă lipsă de speranţă, lipsă de încredere şi bineînţeles problemele demografice cu care ne confruntăm, de ce se simt striviţi de stat. Susțin cota unică. O altă formă de impozitare ar fi o catastrofă pentru România. (…) Veţi avea libertatea în primul tur să alegeţi soluţia cea mai bună, nu trebuie să alegeţi între două rele şi să alegeţi răul mai mic. (…) Sunt convins că vom avea şi o echipă puternică în Senat şi în Camera Deputaţilor după 1 decembrie”, a declarat Kelemen Hunor.

El a explicat că statul este eşuat pentru că nu are capacitatea de a-i apăra pe cetăţeni şi „există enorm de multe abuzuri din partea instituţiilor şi din partea birocraţiei”.

„Da, a avut dreptate. Cel puţin o singură dată a avut Iohannis dreptate când a spus „da, stat eşuat”, a adăugat Kelemen Hunor. Referitor la eventualitatea participării la o viitoare guvernare, el a arătat că aşteaptă votul cetăţenilor, adăugând că „foarte multe combinaţii nu vor fi posibile – trei – patru maxim”.

„Nu ştiu care e strategia fiecăruia. Am văzut şi eu, am rămas şi eu perplex de câteva ori în aceste zile, dar asta nu contează. Eu am strategia mea, avem strategia noastră şi eu vreau să mă adresez tuturor cetăţenilor care aşteaptă vocea raţiunii şi vor să voteze bunul simţ”, a adăugat liderul UDMR.

El a susţinut că este uimit de certurile din coaliţie. „După cum aţi văzut, guvernarea merge „perfect”, datoria şi deficitul creşte, condiţiile financiare sunt din ce în ce mai proaste, nu prea sunt bani, dar ei spun că merge perfect guvernarea. Ok, dacă asta este perfecţiune, nu ştiu cum arată cu guvernare instabilă şi imperfectă. Apoi unul spune celuilalt că îl numeşte premier, dacă câştigă alegerile prezidenţiale – domnul Ciolacu domnului Ciucă, bineînţeles, şi domnul Ciucă spune că dacă el câştigă nu-l numeşte pe domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu spune că el împarte puterea. Cu cine împarte puterea? Cu domnul Ciucă sau cu domnul Iohannis? Eventual cu Elena Lasconi? Că alte posibilitate nu prea există. Dacă el spune că va numi pe domnul Ciucă şi vor guverna împreună, atunci de ce se mai organizează alegeri? Nu înţeleg eu strategia asta sofisticată, dar probabil că are un sens”, a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat ce n-ar face, dacă ar ajunge la Cotroceni, liderul UDMR a arătat că, în primul rând, nu ar merge cu un avion de lux, aşa cum a făcut Klaus Iohannis.

„Eu am învăţat şi de la Băsescu ce nu trebuie să faci, am învăţat şi de la preşedintele Iohannis ce nu trebuie să faci, deci fiecare învăţăm în fiecare zi. (…) Nu aş călători în avion din acest tip cu care a călătorit şi călătoreşte Iohannis, nu aş fi şi nu aş sta retras în Palatul Cotroceni, aş vorbi cu oameni, cu diferite categorii sociale şi aşa mai departe, sunt multe, multe de spus. (…) Sunt multe lucruri care nu trebuie făcute”, a precizat preşedintele UDMR.