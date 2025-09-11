Kamala Harris îşi reglează conturile cu Biden şi anturajul său. În noua sa carte, ea scrie că acceptarea candidaturii fostului preşedinte în 2024 a fost o „nechibzuinţă”

Kamala Harris îşi reglează conturile cu Joe Biden şi anturajul acestuia într-o carte care va apărea în septembrie, în care fosta candidată democrată afirmă că a fost „nechibzuit” să i se permită preşedintelui în vârstă să candideze din nou, relatează AFP şi Reuters, citate de News.ro.

Kamala Harris mărturiseşte că a simţit că era ultima persoană care putea să-l sfătuiască pe şeful său, în vârstă de 81 de ani, să nu candideze, potrivit unor fragmente din noua sa carte.

Biden, un democrat, şi-a încheiat campania de realegere pe 21 iulie 2024, după o prestaţie slabă în dezbaterea cu contracandidatul republican Donald Trump, care i-a determinat pe consilieri şi oficialii partidului să se întrebe public dacă ar putea duce o campanie până la capăt sau dacă s-ar putea achita de un al doilea mandat.

„Dintre toţi oamenii din Casa Albă, eu eram în cea mai proastă poziţie pentru a-l convinge să renunţe. Ştiam că i s-ar fi părut incredibil de egoist dacă eu i-aş fi sfătuit să nu candideze”, a scris fosta vicepreşedintă Harris în „107 Days” (107 zile), potrivit unui fragment publicat în revista The Atlantic. „El ar fi văzut asta ca pe o ambiţie neînfrânată, poate chiar ca pe o trădare perfidă”, mărturiseşte ea.

„Este decizia lui Joe şi a (soţiei sale) Jill. Toţi spuneam asta, ca pe o mantră, de parcă am fi fost hipnotizaţi. A fost delicateţe sau nechibzuinţă? Privind în urmă, cred că a fost nechibzuinţă. Miza era pur şi simplu prea mare. Nu era o alegere care trebuia lăsată la latitudinea ego-ului sau ambiţiei unui individ. Ar fi trebuit să fie mai mult decât o decizie personală”, scrie Kamala Harris.

În vârstă de 60 de ani, Kamala Harris a devenit candidata democrată şi a avut doar 107 zile la dispoziţie pentru a convinge publicul american. Ea a pierdut în faţa lui Trump, acum în vârstă de 79 de ani, în alegerile din noiembrie şi de atunci a păstrat un profil discret. În iulie, ea a declarat că nu va candida pentru funcţia de guvernator al Californiei.

Retragerea surprinzătoare a lui Biden din cursă a fost urmată de întrebări cu privire la faptul dacă nu cumva Casa Albă a ascuns informaţii critice despre acuitatea mintală a preşedintelui. Cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Biden au respins aceste îngrijorări, spunând că el era pe deplin capabil să ia decizii importante.

Reprezentanţii lui Biden au refuzat să comenteze cu privire la cartea lui Harris.

În volumul său, Harris a negat existenţa unei conspiraţii la Casa Albă pentru a ascunde deficienţele legate de vârstă ale lui Biden, pe care le-a descris ca devenind mai pronunţate pe măsură ce campania sa prezidenţială se intensifica. „În cea mai proastă zi a sa, era mai bine informat, mai capabil să chibzuiască şi mult mai compătimitor decât Donald Trump în cea mai bună zi a sa. Dar la 81 de ani, Joe a obosit”, scrie Harris.

Biden a fost cea mai în vârstă persoană care a ocupat vreodată funcţia de preşedinte al SUA. Acum, la 82 de ani, el a fost diagnosticat cu o „formă agresivă” de cancer de prostată care s-a răspândit la oase.

Kamala Harris, fost senator al SUA din statul California, a fost vicepreşedinta lui Biden în timpul mandatului său din 2021-2025, prima femeie, precum şi prima persoană cu origini în Asia de Sud şi de culoare care a ocupat această funcţie.

„AM AFLAT CĂ ECHIPA PREŞEDINTELUI ALIMENTA ADESEA ZVONURILE NEGATIVE DESPRE MINE”

Harris a descris, de asemenea, atacurile la care a fost supusă în calitate de vicepreşedinte din partea criticilor de dreapta şi a altor persoane şi a spus că a primit prea puţin ajutor din partea Casei Albe pentru a le respinge. „Aveau o echipă de comunicare uriaşă. Karine Jean-Pierre ţinea briefinguri în sala de presă în fiecare zi. Dar era aproape imposibil să obţin vreun comentariu pozitiv despre munca mea sau vreo apărare împotriva atacurilor minicinoase”, a scris Harris.

Mai mult, Harris acuză: „Am aflat adesea că echipa preşedintelui alimenta zvonurile negative care apăreau în jurul meu”.

Fosta senatoare şi procuror general al Californiei deplânge faptul că Joe Biden, când s-a adresat americanilor pe 24 iulie pentru a le explica retragerea sa din cursă, a vorbit timp de nouă minute până să o menţioneze şi pe ea, în treacăt.

Kamala Harris relatează, de asemenea, că la Casa Albă „nu a fost apreciat” un discurs în care ea atrăgea atenţia asupra crizei umanitare din Gaza, al cărui text fusese totuşi validat în prealabil. „Se pare că am fost mustrată pentru că l-am pronunţat prea bine”, susţine ea.

Până acum, fosta candidată democrată a fost foarte discretă, în timp ce partidul său traversează o gravă criză de încredere în rândul americanilor.

Cartea sa, „107 Days” („107 zile”), publicată de editura Simon & Schuster, va apărea pe 23 septembrie în Statele Unite şi va fi urmată de un turneu de promovare.

Titlul se referă la durata campaniei sale, lansată în grabă după retragerea lui Joe Biden pe 21 iulie şi care s-a încheiat cu o înfrângere categorică în faţa lui Donald Trump pe 5 noiembrie.

Fostul preşedinte democrat a dispărut în mare măsură din viaţa publică de la plecarea sa de la Casa Albă.