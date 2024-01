Justiție pe invers. Un bărbat din Gorj a primit condamnare pe viață pentru că și-a omorât fosta iubită, apoi a fost trimis în judecată pentru că o hărțuise. Femeia depusese plângere la Poliție înainte de a fi ucisă. Caz aproape similar în Sălaj

O femeie din Gorj a fost omorâtă de fostul iubit după ce depusese o plângere la Poliție împotriva acestuia pentru amenințare. În dosarul de omor, agresorul a fost judecat rapid și condamnat definitiv la închisoare pe viață. De-abia la opt luni de la momentul acestei sentințe, polițiștii și procurorul de caz au terminat dosarul întocmit după plângerea victimei și l-au trimis instanței.

Un caz asemănător în Sălaj: un bărbat și-a omorât soția din gelozie, iar, în timpul instrumentării acestui dosar, procurorii l-au trimis și pe el în judecată pentru hărțuire, dar a altei femei. Și plângerea acestei victime data de dinainte de crimă.

Pe data de 18 mai 2021, Ionela Denisa Martin (19 ani) a depus plângere penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare, pe numele lui Călin Raimond Căldăraru (20 de ani). Femeia a relatat că, la data de 7 mai 2021, a fost ameninţată telefonic de către Căldăraru, cu care avusese o relaţie de aproximativ 11 luni. Ea a adăugat că aceste ameninţări i-au provocat o stare de temere.

După aproape două luni, în noaptea de 14/15 iulie 2021, Martin a fost ucisă cu sălbăticie de Căldăraru: tânăra a fost dată jos dintr-o mașină, înjunghiată cu cuțitul de mai multe ori, urcată pe bancheta din spate a BMW-ului criminalului și transportată la Târgu-Jiu după o călătorie de mai mulți zeci de kilometri. Trei apeluri ale unor martori au fost înregistrate la 112 în timpul acestor evenimente, dar fata nu a mai putut fi salvată. Ulterior, mama ei a povestit că fiica ei trăia un coșmar după ce se despărțise de Căldăraru: aceasta o urmărea și o amenința cu moartea.

Ancheta din cazul de omor, trimiterea în judecată, decizia primei instanțe și a celei în care sentința a rămas definitivă au decurs rapid: în februarie 2023, Căldăraru a fost condamnat irevocabil la închisoare pe viață.

În schimb, instrumentarea dosarului de amenințare s-a întins până în octombrie 2023 , la doi ani și trei luni după moartea fetei și la zece luni după condamnarea pentru omor. Spre deosebire de plângere, acuzația la adresa lui Căldăraru s-a transformat în cea de hărțuire. Din documentele enumerate în faza de Cameră Preliminară, reiese că printre dovezile pe care s-a bazat procurorul de caz s-au aflat declaraţiile a cinci martori, procese-verbale redare înregistrări discuţii telefonice, declaraţia Ionelei, printscreen-uri cu discuţii WhatsApp depuse la dosar de o martoră şi alte înscrisuri.

Rechizitoriul mai indică faptul că, în ziua plângerii, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem (pentru fapte, nu persoane) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare. Pe 9 august 2021, la aproape o lună de la moartea fetei, procurorul a schimbat încadrarea juridică a faptei din infracţiunea de ameninţare în infracţiunea de hărţuire, iar a doua zi a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale in personam față de Căldăraru. Pe 5 septembrie 2023 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de inculpat, o lună mai târziu acesta fiind trimis în judecată pentru hărțuire, procesul fiind pe rolul Judecătoriei Novaci. În acest dosar, în dreptul Denisei Ionela Marin apare ”Decedată”.

G4Media.ro a întrebat Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci, unitatea care a întocmit rechizitoriul din dosarul de hărțuire, de ce instrumentarea anchetei a durat atât de mult și de ce crima nu a putut fi împiedicată, în contexul în care victima s-a adresat Poliției/Parchetului ÎNAINTE de a fi ucisă.

De asemenea, am întrebat dacă ar trebui schimbat ceva în plan legislativ pentru a nu se mai întâmpla astfel de tragedii, în situații similare. Din adresa acestui Parchet lipsesc, însă, unele dintre răspunsuri și se susține că Martin a formulat plângerea penală ”fără a indica mijloacele de probă care puteau confirma cele relatate” și că ”deși a fost citată în mai multe rânduri pentru a indica mijloacele de probă ce solicita a fi administrate pentru a dovedi cele susținute și a detalia starea de fapt, persoana vătămată s-a prezentat pentru a fi audiată în data de 5.07.2021” (cu nouă zile înainte de fi ucisă n.r.).

Referitor la durata cercetărilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci a transmis că ”probatoriul administrat în prezenta cauză a avut în vedere probele administrate în cauza în care inculpatul a fost cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, starea anterioară săvârșirii faptei de omor și care a făcut obiectul cercetărilor în prezenta cauză a fost avută în vedere și în acea cauză.”

Tot pentru hărțuire, tot după comiterea unei crime și tot în octombrie 2023, a fost trimis în judecată, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleul Silvaniei, zălăuanul Sorin Vasile Onicaș. Cu circa două săptămâni mai devreme, Onicaș și-a sufocat soția cu perna, chiar în ziua în care aceasta împlinea 37 de ani, motivul probabil indicat de anchetatori pentru comiterea acestui gest fiind gelozia. În 2021, victima depusese acțiune de divorț, iar Parchetul emisese un ordin de protecție temporar și îi interzisese bărbatului să se apropie de ea, pentru că o bătuse, dar, în ambele situații, femeia a renunțat la dosare. Soții Onicaș aveau doi băieți în vârstă de 10 ani, respectiv 18 ani.

La momentul crimei, pe numele lui Onicaș se afla în lucru un alt dosar penal, demarat în aprilie 2021 după o plângere depusă de o femeie din altă localitate a județului Sălaj, aceasta acuzându-l de hărțuire deoarece o suna de pe diferite numere de telefon, a intrat în curtea locuinței sale și i-a lăsat un buchet de flori și un tort. Cererile femeii de a fi lăsată în pace au rămas fără rezultat.

În final, în rechizitoriul prin care agresorul a fost trimis în judecată pentru hărțuire, anchetatorii au scris că durata presiunilor la adresa femeii s-a întins pe perioada aprilie 2021-martie 2023, mesaje fiind trimise de acesta și pe telefonul fiicei acesteia. Victima a povestit că l-a cunoscut pe Onicaș în 2020, în Germania, în timp ce lucrau ca agricultori, moment în care bărbatul a intrat în camera ei și i-a propus să întrețină relații sexuale, lucru refuzat de aceasta. După ce au revenit în România, Onicaș a început să o asalteze cu mesaje, apeluri telefonice și, pentru că nu a primit răspuns, a căutat-o la domiciliu, într-un asemenea moment femeia chemând Poliția. Cu toate acestea, Onicaș a continuat să o hărțuiască, spunându-i că nu îi este frică de polițiști și că va merge peste ea în dormitor. În acest dosar, Onicaș a fost audiat ca suspect în decembrie 2021, refuzând să dea declarații. El a continuat să terorizeze victima până în aprilie 2023, când a fost inculpat în cadrul anchetei.

Întrebat de ce ancheta durat atât de mult și dacă o eventuală trimitere în judecată mai rapidă ar fi putut împiedica omorul din octombrie 2023, Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleul Silvaniei, care a instrumentat dosarul de hărțuire, a transmis că ”Nu putem să exprimăm un punct de vedere (…) o astfel de apreciere având caracter subiectiv”.

Referitor la durata cercetărilor, Parchetul din Sălaj a recunoscut că aceasta a fost ”mai îndelungată”, dar a invocat faptul că persoana vătămată a fost plecată la lucru în Germania, ceea ce a îngreunat colaborarea cu organele de anchetă. În plus, aceasta nu ar fi depus la dosar probe, cum ar fi mesajele primite de la inculpat. Acest lucru a avut loc de-abia în aprilie 2023, moment în care procurorul de caz a dispus extinderea urmăririi penale.

Dosarul de hărțuire a lui Onicaș de la Judecătoria Șimleul Silvaniei a trecut de Camera Preliminară în decembrie 2023, dar nu are, încă, stabilit prim termen de judecată pe fond.