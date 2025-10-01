Judecătoarea cu peste 12.000 de euro pe lună şi două apartamente în Emirate se pensionează / Alexandra Rus a vrut achitarea Alinei Bica şi rejudecarea lui Dragnea / S-a pensionat şi un procuror arestat în dosarul lui Sebastian Ghiţă, reabilitat ulterior şi pus şef la combaterea infracţiunilor de mediu

Judecătoarea Alexandra Iuliana Rus de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită CSM eliberarea din funcţie prin pensionare, potrivit ordinii de zi a Secţiei pentru judecători a CSM din data de 2 octombrie 2025.

G4Media.ro a arătat că, în 2019, judecătoarea Alexandra Rus a făcut opinie separată în sensul achitării fostei șefe DIICOT, Alina Bica. Judecătoarea Rus a vrut şi să dispună rejudecarea procesului lui Liviu Dragnea, însă ceilalți 4 magistraţi din complet l-au condamnat pe fostul lider PSD la 3 ani și jumătate de detenție efectivă în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. Alexandra Rus (fostă Paștiu) este considerată în sistemul de justiție ca fiind în sfera de influență a judecătoarei Lia Savonea, actuală şefă a ÎCCJ.

Soţul judecătoarei, şi el magistrat la Înalta Curte, Claudiu Andrei Rus, a fost selectat de o comisie din Ministerul Justiției pentru postul de magistrat de legătură în Regatul Spaniei, în noiembrie 2024.

Claudiu Andrei Rus a fost judecătorul raportor în decizia ÎCCJ din 25 octombrie 2022 care a extins perioada în care faptele penale se prescriu mai repede. Magistratul nu a ținut cont de deciziile CJUE. Pe 30 ianuarie 2024, judecătorii Iulian Dragomir şi judecătoarea Cristina Rotaru-Radu au aplicat deciziile CJUE, nu au încetat procesul pe motiv că ar fi intervenit prescripţia şi au decis rejudecarea dosarului de corupţie al milionarului Dragoş Dobrescu. Judecătorul Andrei Claudiu Rus a făcut opinie separată, în sensul nerespectării deciziilor CJUE.

Pe 1 octombrie 2022, un alt complet din care a făcut parte judecătorul Andrei Claudiu Rus a decis încetarea procesului penal pe prescripție în dosarul în care fosta conducere a Oficiului pentru Protecția Martorilor (ONPM) era acuzată că a deturnat banii destinați martorilor sub acoperire. Astfel, chestorul de poliție Augustin Bărăscu, 7 comisari, un psiholog și fostul director adjunct au scăpat de proces.

Judecătorul Rus a făcut parte și din comisia de examinare de la CSM care a promovat la ÎCCJ magistrați apropiați de fosta șefă a CSM, judecătoarea Lia Savonea.

Soții Rus, două apartamente în Emirate

Potrivit declarației de avere, soții Rus au două apartamente în Ras Al Khaimah, unul dintre cele sapte emirate care alcătuiesc Emiratele Arabe Unite. Cele două apartamente au fost cumpărate în 2022 și 2024. Ei au mai declarat o casă de locuit și alte două apartamente în București.

Judecătorul Andrei Claudiu Rus a raportat un venit net anual din salarii și restanțe salariale de aproape 750.000 de lei, adică peste 62.000 de lei pe lună (peste 12.000 de euro pe lună). Soția lui, judecătoarea Alexandra Rus, a raportat un venit net anual din salarii, restanțe salariale, indemnizații și diurne de peste 730.000 de lei, adică peste 61.000 de lei pe lună (peste 12.000 de euro pe lună).

S-a pensionat şi un procuror arestat în dosarul lui Sebastian Ghiţă

Pe 29 septembrie 2025, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele de pensionare pentru 27 de judecători şi procurori. Printre ei şi Aurelian Constantin Mihăilă, fost procuror șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu din Parchetul General. În iulie acest an, Secţia pentru procurori a CSM a respins delegarea şui Mihăilă în funcția de procuror șef al Serviciului formare profesională, programe și documentare din cadrul DNA.

Mihăilă a fost cercetat de DNA și trimis în judecată în iunie 2016 într-un dosar care îl avea în centru pe Sebastian Ghiță, pe atunci deputat, ulterior fugit în Serbia. Ghiță era acuzat de mai multe infracțiuni: două infracțiuni de dare de mită, cumpărare de influență, spălare a banilor, șantaj.

În acel dosar, procurorul Aurelian Mihăilă era acuzat de DNA de două infracțiuni: folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, precum și de cercetare abuzivă. Mai precis, DNA susținea că Mihăilă i-ar fi permis unui ofițer de poliţie accesul la informaţii secrete pentru ca acesta să promoveze în funcţii de conducere în Poliție.

În martie 2016, Aurelian Mihăilă a fost arestat preventiv, apoi plasat sub control judiciar de către DNA în dosarul lui Ghiță. În iunie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a achitat în primă instanță atât pe procurorul Aurelian Mihăilă, cât și pe Sebastian Ghiță. Procurorii DNA au făcut apel, dar Secţia Specială (celebra SIIJ controlată de Gheorghe Stan și Adina Florea) au retras apelul DNA. Consecința deciziei SIIJ a fost că sentinţa de achitare de la fond a rămas definitivă.

În esență, Ghiță a fost achitat de prima instanță după ce instanța de fond a înlăturat o serie de probe, motivând că au fost administrate neloial, după cum a scris G4Media la acel moment. Procurorii își bazau acuzațiile în principal pe mărturiile fostului deputat PSD Vlad Cosma și ale lui Răzvan Alexe. Aceștia au dat declarații împotriva lui Ghiță, atât în calitate de martori, cât și în calitate de martori cu identitate protejată (altă identitate). Cu alte cuvinte, ce nu le-au putut spune procurorilor ca martori cu identitate reală, de frica lui Ghiță, le-au declarat ca martori cu identitate protejată.