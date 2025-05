Jucătoarea de tenis Raluca Olaru, îndemn pentru vot: Vă rog, informați-vă bine despre cei doi candidați, ce au făcut până acum în viață, ce programe susțin și mai ales dacă sunt pro sau contra direcției Uniunii Europene

Jucătorea de tenis Raluca Olaru lansează un mesaj de mobilizare la vot pentru cetățenii României, îndemnând la păstrarea direcției europene, „să mergem ca țară și direcția în care noi am prosperat în ultimii 35 de ani, cu bune, cu rele, dar pe un trend ascendent”.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În 6 zile, pe 18 mai, va fi o zi foarte importantă pentru noi și pentru România. O zi în care putem și vom decide împreună care va fi viitorul nostru și al copiilor noștri în această țară.

Eu am călătorit foarte mult în viața mea de sportivă. Am văzut multe locuri frumoase, dar îmi doresc să rămân în România și să fac lucruri frumoase în această țară, pentru că eu cred în ea și în noi, colectiv.

Așa că da, îmi pasă foarte mult de ce se va întâmpla. Și ar trebui să ne pese nouă tuturor.

Pentru cei care nu au votat în primul tur sau care de obicei nu votează – vă rog să vă implicați pentru că votul fiecăruia dintre voi este foarte important! Votul fiecăruia dintre noi contează pentru că alegerea pe care trebuie să o facem pe 18 mai este mult mai importantă decât de obicei. Este o alegere cu multe repercusiuni, într-un sens pozitive și în celălalt sens negative. Iar idei de genul „oricum nu contează, toți sunt la fel” sau „nu mă pricep eu cu politica, nu mă bag” pur și simplu nu se aplică de data asta, pentru că de data asta mizele sunt mult prea mari.

A nu vota este tot o alegere, dar una care nu are cum să fie în beneficiul nimănui, mai ales în această situație în care ne aflăm acum.

Așa că vă rog, informați-vă bine despre cei doi candidați, ce au făcut până acum în viață, ce programe susțin și mai ales dacă sunt pro sau contra direcției Uniunii Europene.

Pentru cei care au votat în primul tur cu alți candidați decât cei doi rămași în cursă am aceeași rugăminte: informați-vă din surse multiple, urmăriți și dezbaterile dintre cei doi și aveți în vedere direcția în care vă doriți să mergem ca țară și direcția în care noi am prosperat în ultimii 35 de ani, cu bune, cu rele, dar pe un trend ascendent. Am emoții, dar sper să ne vedem în număr cât mai mare la vot duminică și să fie bine”, a scris sportiva pe contul ei de facebook.