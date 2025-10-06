Jordan Bardella cere dizolvarea Adunării Naționale, după demisia premierului Lecornu

După anunțarea demisiei lui Sébastien Lecornu, Jordan Bardella solicită fără întârziere organizarea de noi alegeri. „Nu poate exista stabilitate (…) fără dizolvare”, afirmă președintele Rassemblement National, potrivit BFM TV.

O nouă lovitură de fulger în mijlocul crizei politice franceze. La mai puțin de 24 de ore după anunțarea numirii majorității miniștrilor săi, prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a depus demisia la Emmanuel Macron, care a acceptat-o.

Fără întârziere, liderul Rassemblement National, Jordan Bardella, a cerut șefului statului să dizolve Adunarea Națională.

„Nu poate exista stabilitate fără o revenire la urne și dizolvarea Adunării Naționale”, a declarat el când a fost anunțată demisia lui Sébastien Lecornu.

„În următoarele săptămâni vor avea loc alegeri. (…) Rassemblement National va fi, evident, pregătit să guverneze”, a continuat el.

Acest apel la dizolvare a fost lansat și de Mathilde Panot, președinta grupului La France insoumise din Adunarea Națională.