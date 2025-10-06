Jordan Bardella cere dizolvarea Adunării Naționale, după demisia premierului Lecornu
După anunțarea demisiei lui Sébastien Lecornu, Jordan Bardella solicită fără întârziere organizarea de noi alegeri. „Nu poate exista stabilitate (…) fără dizolvare”, afirmă președintele Rassemblement National, potrivit BFM TV.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
O nouă lovitură de fulger în mijlocul crizei politice franceze. La mai puțin de 24 de ore după anunțarea numirii majorității miniștrilor săi, prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a depus demisia la Emmanuel Macron, care a acceptat-o.
Fără întârziere, liderul Rassemblement National, Jordan Bardella, a cerut șefului statului să dizolve Adunarea Națională.
„Nu poate exista stabilitate fără o revenire la urne și dizolvarea Adunării Naționale”, a declarat el când a fost anunțată demisia lui Sébastien Lecornu.
„În următoarele săptămâni vor avea loc alegeri. (…) Rassemblement National va fi, evident, pregătit să guverneze”, a continuat el.
Acest apel la dizolvare a fost lansat și de Mathilde Panot, președinta grupului La France insoumise din Adunarea Națională.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.