Jonas Vingegaard spune că-l poate învinge pe Tadej Pogacar și explică de ce nu va participa în Turul Italiei

Jonas Vingegaard, dublu câștigător al Turului Franței, spune că-l poate învinge pe Tadej Pogacar, cel mai bun ciclist al lumii în acest moment. Danezul a explicat de asemenea că nu va participa la Turul Italiei, preferând să se pregătească în munți pentru Marea Buclă.

Ciclistul celor de la Visma nu a avut vreun răspuns pentru rivalul Pogacar pe durata Turului Franței din 2024, slovenul dominându-și copios adversarii.

Citat de CyclingWeekly, Jonas a explicat în primul rând de ce nu va participa la Turul Italiei, cu toate că a existat această tentație.

„Ne-am gândit la asta și am avut toate opțiunile pe masă – chiar vorbeam despre a concura în Il Giro.

Dar destul de repede am realizat că obiectivul principal va fi întotdeauna Turul Franței.

Ne gândeam să participăm la Giro ca un fel de pregătire, dar sunt atât de mulți factori atunci când mergi la Giro.

Cum este vremea? Cât de greu trebuie să mergi în fiecare zi? Sunt o mulțime de lucruri pe care nu le poți controla singur.

Apoi ne-am dat seama că dacă mergi într-o tabără de pregătire poți controla fiecare antrenament pe care îl faci și probabil că este mai bine”, a spus Jonas Vingegaard.

Discuția cu jurnaliștii a ajuns inevitabil la subiectul marelui său rival, Tadej Pogacar.

„Încă mai cred că îl pot învinge, da, și s-ar putea să fie la altitudine.

Desigur, dacă m-ați fi întrebat acum doi ani, aș fi spus că acesta este punctul meu forte și unde el a fost un pic mai puțin puternic, dar anul trecut părea că a fost puternic în toate aspectele.

Cred că trebuie să credem că punctul meu forte este acolo (n.r. în munți) unde putem face diferența”, este de părere ciclistul nordic.

Vingegaard va debuta în sezonul 2025 la Volta ao Algarve, între 19 și 23 februarie, iar apoi va participa la Paris-Nisa și Volta a Catalunya.

Sursa citată mai precizează că Jonas l-ar putea înfrunta pe Tadej în acest sezon la Dauphiné, Turul Franței și, de asemenea, în Turul Spaniei mai târziu în an.

Jonas Vingegaard (28 de ani) a triumfat în Turul Franței la edițiile din 2022 și 2023.

De cealaltă parte, Tadej Pogacar (26 de ani) a câștigat Le Tour în 2020, 2021 și 2024.

Turul Franței, ediția din 2025, va avea loc în perioada 5-27 iulie.

🇩🇰 Jonas Vingegaard

🗣️ „How will I beat Pogacar in the Tour? I mostly think that I can reach a higher level myself. My preparation was far from ideal, as I had to start from scratch again and only had 7 weeks. The Tour is the biggest race in the world. I absolutely want to win… pic.twitter.com/QS91Q8A4yp

— Domestique (@Domestique___) January 14, 2025