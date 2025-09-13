Jonas Vingegaard se impune în etapa a 20-a din Vuelta și își asigură victoria generală

Pe vârful La Bola del Mundo, tricoul roșu Jonas Vingegaard a câștigat sâmbătă, în solitar, etapa a 20-a și penultima a Vuelta, făcând un pas uriaș spre victoria finală, cu o zi înainte de sosirea de la Madrid.

Joao Almeida avea la dispoziție 12 kilometri – adică ascensiunea pe La Bola del Mundo, cu rampe abrupte și drum denivelat – pentru a răsturna soarta Turului Spaniei. Însă portughezul, deși sprijinit perfect de echipa sa UAE-XRG, nu a reușit nici măcar pentru o clipă să-și clatine marele rival, pe Jonas Vingegaard, de care îl despărțeau 44 de secunde la start.

De fapt, s-a întâmplat contrariul: danezul de la Visma-Lease a Bike a lovit decisiv Vuelta, atacând chiar înainte de flamme rouge și triumfând în solitar cu o performanță de remarcat. Astfel, și-a asigurat – cu excepția unei catastrofe duminică la Madrid – victoria finală.

Colegului său Sepp Kuss i-a revenit locul doi, chiar în fața lui Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), care a recuperat doar patru secunde față de rivalul său pentru podium, Tom Pidcock (Q36.5). Insuficient însă pentru ca britanicul să cedeze locul al treilea, întrucât păstrează încă o marjă de 30 de secunde în fața australianului, potrivit L’Equipe.

În schimb, Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) a revenit pe locul 5, echivalent cu tricoul alb, în detrimentul italianului Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), care a cedat în ascensiunea finală.

Problemele din etapă n-au lipsit. Cea de-a 20-a și penultima etapă a Vuelta 2025 a fost din nou perturbată de o demonstrație pro-palestiniană sâmbătă. La 19 km de sosire, un grup de protestatari s-a așezat în mijlocul drumului, la o intersecție, pentru a-i împiedica pe cicliști să treacă.

Cei cinci evadați trecuseră deja, în timp ce plutonul a fost nevoit să forțeze trecerea, croindu-și drum pe partea dreaptă a grupului de manifestanți, pentru a nu se opri. Unii cicliști au fost totuși obligați să pună piciorul jos. Mașinile directorilor sportivi, la rândul lor, au fost și ele constrânse să se oprească pentru câteva minute.

Mâine este ultima etapă din Turul Spaniei 2025 pe traseul de plat Alalpardo >Madrid (111.6 km).